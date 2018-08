¿Te apuntas a la moda de reutilizar muebles y ropa?

Esta semana nos unimos al concepto de reutilizar, o lo que es lo mismo, volver a utilizar bienes o productos que ya están en desuso y volverlos a utilizar y es que los libros, muebles, ropa, o prácticamente cualquier cosa que se te ocurra, también se merecen una segunda oportunidad.



Tenemos que ser concientes de que si reutilizamos, antes de tirar a la basura, estaremos contribuyendo a disminuir la generación de desechos y resudio y además, estaremos colaborando a que la vida util de un producto sea mucho más larga. Un producto que ya no utilizas o que ya no quieres que ocupe espacio en tu habitación, llena de trastos, puede ser utilizado por otra persona que si lo necesite. Tú saldras beneficiado, el comprador también, ya que podrá compralo a un precio menor, al no se nuevo, y ya de paso el Planeta también saldrá benefiado al reducir las necesidades de producción y contaminación.



En España no hay mucha tradición de reutilizar o comprar cosas de segunda mano, pero poco a poco, gracias a que cada vez hay más establecimientos o mercadillos que apuestan por fomentar la compra de libros, telefoníao ropq entre sus clientes y esta nueva moda unida a esta Crisis que no npermite a muchos gastar demasiado dinero se va abriendo hueco pocpoo a poco.

Un claro ejemplo de esto es 'El Afilador',una tienda-taller de muebles donde con una mano de chapa y pintura, vuelven a dar vida a un viejo armario, un sucio sillón o una mesilla, pasada de moda, en veraderas obras de arte. Son muebles que encuentran en la calle, o que les donan vecinos o familiares, repletos grandes historias, ya que no siempre saben a quien habrá permanecido esos muebles. Si quieres saber más, no dudes en visitar su página web: www.elafilador.org/.



Otro ejemplo es 'Percentil', una tienda online que vende ropa de niños de segunda mano con descuentos hasta el 80%. Se trata de ropa que está en prefectas condiciones que se vende España, Francia y Alemania. Una iniciativa que promueve que esa ropa que ya no utilizamos y que ocupa espacio en el armario vuelva a tener valor y pueda ser utilizada por otras personas.



Ropa, muebles, tecnologia, objetos,y prácticamente cualquier cosa, puede reutilizarse. Apúntate a la moda de reutilizar y colabora con el cuidado y la protección de nuestro planeta