Descubrimos unas cerillas que salvan bosques

'Cerillas que salvan bosques' son unas cerillas que hacen lo contrario que las convencionales. No tienen fósforos, tienen semillas que pretenden encender nuestra conciencia y recordarnos que está en nuestras manos, salvar nuestros bosques.



Un 80% de los incendios forestales son causados por la actividad humana y un 30% de ellos se debe a descuidos. Así, la ONG Reforesta impulsa la campaña 'Cerillas que salvan bosques'.



¿Qué no debemos hacer en el monte? Miguel Ángel Ortega nos da una serie de consejos:

- No fumar y si fumar no tirar las colillas

- No tirar los desperdicios

- Ir en coche con vehículos motorizados