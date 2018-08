Descubrimos las ventajas de patinar en una pista de hielo ecológico

En España ya hay cinco pistas de hielo ecológico. Pero ¿Por qué es ecológico? porque no necesita ningún tipo de recurso energético y no hace falta utilizar agua ni producir energía para transformarla en hielo.



German Martin Parra, Gerente de Ice Racket y Sport Center Plus nos cuenta las ventajas de esta curiosa pista de hielo que puede instalarse en cualquier lugar como en una playa.



Lo más curioso de estas pistas es que las están demandando países que, hasta ahora, funcionaban con pistas de hielo convencional. La razón está en la subida de temperaturas que soporta el planeta ya que el hielo se derrite y necesitan buscar alternativas.



La pista de hielo ecológico más grande del mundo se encuentra en Tokinosumika, en Japón.



El Florida Panthers, un equipo de la Liga Nacional de Hockey estadounidense, entrena sobre hielo ecológico.