¿Serías capaz de generar una bolsa de basura al año?

No es fácil pero se puede conseguir. Anna se ha propuesto el reto de generar una bolsa de basura en todo el año y espera poder conseguirlo.



Anna nos cuenta que, por ejemplo, en el desayuno que con todo lo orgánico se puede realizar compst. Por otro lado, nos explica que a la hora de comprar, uno de los retos para no generar residuos es llegar a casa con la compra pero sin envases. Por eso, cada vez hay más tiendas que te ofrecen los productos a granel que reducen el impacto de los envases sobre el medio ambiente.



Dentro del hogar es la cocina donde más residuos generamos. Una de las ideas para tirar nada es reutilizar los envases. Para ello, es fundamental utilizar envases de vidrio.



Otra idea que nos aconseja Anna es utilizar servilletas de tela y no de papel o no coger los tickets que nos dan en la tienda ya que así, podremos ahorrar mucho papel.



Son pequeños gestos que suponen un ahorro muy importante. Por ello, apuesta por reducir los residuos y defiende un consumo sostenible y responsable.



¿Te animas a generar una sola bolsa de basura al año?