Animales sorprendentes que parecen ser la mezcla de una o varias especies

Muchos de estos animales parecen que no de verdad pero son reales y, en muchas ocasiones, so una mezcla perfecta entre dos o tres especies de animales.



No se conoce las razones de que estas especies se hayan desarrolaldo así pero lo cierto es que nos ha permitido ver especies maravillosas que te mostramos a continuación y con las que te quedarás con la boca abierta.

1. Murciélago + zorro = Zorro volador

Este peculiar murciélago es natural de sudeste asiático con cara de zorro es el más grande del género ya que con sus alas abiertas pueden llegar a medir 180 centímetros.

2. Gato/Oruga

Esta oruga que se puede encontrar en varias regiones de Asia, recuerda a un gato y más en concreto a 'Hello Kitty'. Por ello, se ha convertido en un auténtico fenómeno en Japón, donde se la puede encontrar en dibujos, obras artísticas y hasta juguetes con su aspecto.



3. Pato + castor + nutria = Ornitorrinco

Este mamífero semiacuático y endémico del este de Australia y de la isla de Tasmania es un extraño animal ya que es el único mamífero que pone huevos (huevos dobles y de una textura blanda) y de los pocos que es venenoso (los machos tienen tienen un espolón en las patas posteriores que libera un veneno capaz de producir un dolor intenso a los humanos).

Además, tiene una apariencia muy original y curiosa: hocico en forma de pico, cola de castor y patas de nutria.



4. Caracol + polilla = Mariposa de mar

El Thecosomata es técnicamente un caracol de mar, pero que se conoce habitualmente como mariposa de mar ya que da la sensación como que vuela en ele agua ya que se desplaza en el mar batiendo sus 'alas'.



5. Cebra + jirafa = Okapi

Es un animal, parecido a la jirafa, que es bastante raro ya que cuenta en sus patas con unas rayas negras muy similares a las de una cebra.

Desde hacía mucho tiempo no se veía uno de estos animales pero ahora vuelven a ser noticia ya que han vuelto a ser vistos en África.



6. Pulpo + elefante = Pulpo dumbo

Es conocido como 'pulpo dumbo' por su piel gris y rugosa, además de las aletas sobre su cabeza, que son bastante similares a las orejas voladoras del elefante de Walt Disney.



7. Oveja + Cerdo = Cerdo mangalica

Es un tipo de raza de cerdo un poco peculiar que se caracteriza por tener un pelo muy grueso y largo lo que provoca que tenga un parecido muy razonable al de una oveja.



8. Araña + serpiente = Víbora cola de araña

Esta especie de serpiente originaria de Irán tiene una peculiar cola lo que provoca que recuerde a una araña.



9.Elefante + ratón = Musaraña elefantina

Esta musaraña tiene un pelaje rojizo que le ayuda a confundirse con su entorno y, además, tiene unos detalles en su nariz y genética que la hacen realmente interesante.

Mide 19 centímetros y pesa 28 gramos.



10. Rata + conejo = Jerbo

Un roedor, de patas y orejas largas que se encuentra en la zona septentrional de África y Asia y que cada vez cuenta con más popularidad y mucha gente lo quiere como mascota por carácter dócil y juguetón.



11. Iguana + puercoespín + saltamontes = Diablo espinoso

De los desiertos australianos proviene este lagarto cubierto de espinas. Pero la verdad, no mide más de 20 centímetros y es completamente inofensivo. Entre sus características están la de camuflarse y tener una cabeza falsa y espinosa en la parte superior del cuello que, ante una amenaza, ayuda para engañar a los depredadores.



12. Ballena + unicornio = Narval

Una especie de cetáceo que habita los mares del Ártico y el norte del Océano Atlántico. Aquí, toda la magia pertenece a los machos, al tener un colmillo muy largo y retorcido de manera helicoidal que puedellegar a medir dos metros y pesar hasta diez kilogramos. Se cree que este diente, puede ser un receptor sensorial o incluso tener un carácter sexual secundario.