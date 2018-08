El ayuntamiento de Valencia inicia una campaña para concienciar sobre el cambio climático

Con el lema 'Educar en el respecto al entorno', los mensajes inciden en la necesidad de enseñar a los y más pequeños la importancia de reciclar, de no derrochar el agua o la luz y del respecto al entorno.



Así cada mes de este año y hasta el mes de mayo del 2017, en cada mes se conmemorá o girará en torno a una causa para luchar contra el cambio climático: Fomentar el usos del transporte público o la bicicleta, animar a que la gente reduzca, recicle y reduzca los residuos, a impulsar el cuidado y protección de las zonas verdes así como apagar la luz o no derrochar agua, entre otras muchas cosas.



No te pierdas nuestra galería de imágenes y pon en práctica todos estos consejos para así luchar, entre todos, contra el cambio climático.