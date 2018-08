¿Conoces los 20 lugares más coloridos del mundo?

La naturaleza esconde lugares impresionantes, que en ocasiones, parecen creados por un artista. Tanto lagos, como montañas o playas se presentan con colores a los que no estamos acostumbrados o como una mezcla de colores que parecen un arcoiris.



El Geiser Fly, en Nevada, se creó de forma accidental en 1916 durante perforaciones de pozos de petróleo. El agua calentada por la energía geotérmica se filtró a la superficie y provocó todo un espectáculo de color. La combinación de color da una sensación psicodélica debido a los colores metálicos que brillan por los rayos de Sol.



En Colombia se encuentra el llamado 'río más hermoso del mundo', además de otros nombres como 'el río de los cinco colores' o 'el arco iris que se derritió'. Caños Cristales tiene en el fondo algas de agua dulce de varios colores que proporcionan al río cinco colores distintos, verde, azul, rojo, amarillo y negro, principalmente.



El lago más grande Túnez, Chott el Jerid, es una de las mayores salinas del país y un lugar donde los espejismos suelen ser bastante usuales.



El Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos, es un paraje singular en sí mismo, pero la Gran Fuente Prismática es uno de los lugares más impresionantes. La mezcla de los cambios de temperatura y las pequeñas bacterias que se acumulan en la orilla dan lugar a una gran gama de colores en estas aguas termales.



Kawah Putih, el llamado cráter 'blanco' de Indonesia, es un destino irresistible para los turistas que viajan a Indonesia. El cráter ocupa 50 kilómetros y compone, junto con el Monte Patuha, uno de los muchos volcanes que hay en la zona.



En China se encuentra el 'Lago de las Cinco Flores', un paraje de aguas color turquesa con toques de verde y marrón, proporcionados por las ramas y hojas que se encuentran debajo del agua. Además, el valle en el que se encuentra el lago es uno de los más bonitos del país.



Australia tiene uno de los lagos más singulares del mundo. El Lago Hillier es conocido por el color rosado de sus aguas que, según los investigadores, se debe a unos microorganismos.



El apodado 'Lago Manchado' se encuentra en Canadá y se trata de un lago con una gran concentración de minerales como el sulfato de magnestio o sulfato de sodio. Sus propiedades minerales se utilizan en la actualidad para tratamientos cutáneos y, aunque actualmente es una propiedad privada, en verano se puede observar como se evapora el agua del lago y los minerales se cristalizan y forman un colorido paisaje.



El Lago Natrón en Tanzania tiene un peculiar color rojo debido a un tipo de alga que nace en el fondo, que se suman a las formaciones de espirales de carbonato sódico que aportan pinceladas blancas.



El Lago Pehoé, en Chile, suele tener un color turquesa cristalino, aunque su color varía en función del día. Este lago se encuentra en la Patagonia.



También en Chile se encuentra la Laguna Verde, un paraje que corona un valle rodeado de volcanes. Este paraje suele ser una de las sorpresas que este país esconde y que, además, se encuentra en una zona llena de salares.



La Laguna de Torrevieja, España, empezó a ser explotada para la producción de sal en 1766 y es un paraje digno de ver debido al característico color rosa de sus aguas.



Las llamadas Paint Pots parecen piscinas de color ocre colocadas en medio de un bosque. Su color no se debe a la contaminación, sino a la gran concentración en hierro de sus aguas que aportan un color que va desde el naranja al rojo en todo el Parque Nacional de Kootenay, en Canadá.



El Parque Geológico de Zhangye, en China, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2010 y no es para menos. La sedimentación constante de diferentes minerales en las capas rocosas le ha valido el apodo de 'Danxia', nubes rosadas en castellano.



Otra de las sorpresas que esconde el Parque Nacional de Yellowstone es la Glory Pool, una piscina termal con una gama de colores que dejan sin palabras a los visitantes.



Río Tinto, en España, es quizás uno de los paisajes más visitados del país. Su característico color rojo se debe a la interacción entre los metales pesados de la zona y las bacterias que habitan en el agua. Lo más curioso es que el río contiene una gran cantidad de azufre, algo que en principio no permitiría que hubiera ningún tipo de vida en sus aguas.



Una de las mayores rarezas geológicas es la Tierra de los siete colores, en las Islas Mauricio. Su título se debe a que, en medio de un paraje lleno de bosques frondosos, de repente el terreno cambia para convertirse en un manto de dunas de colores que varían desde el marrón hasta el tostado, rosa o naranja.



El volcán Kelimutu, debido a su actividad, creó dos cráteres que, curiosamente, tienen dos colores totalmente distintos. Mientras que un lago presenta un color azul turquesa intenso, el otro tiene un color café que varía también hacia el rojo oscuro.