¿Cuáles son los países más verdes y sostenibles del planeta?

Los espacios verdes son un factor imprescindible en cuanto a la calidad de vida de las perdonas de una determinada zona y mucho más en las grandes ciudades, donde la vida ajetreada e intensa invitan a las persona a refugiarse en esos lugares verdes y recuperar así, un poco de paz.



Pero, ¿qué implica que un lugar sea verde?



Ser verde significa ser mucho más que una cantidad de este color en un espacio natural ya que también representa el nivel de cocniencia en el cuidado y la protección del medio ambiente, del comportamiento ecológico de un determinado lugar y si sus ecosistemas se protegen o no de la actividad humana.



¿Cómo se cataloga de verde a un país?



Esas posibles zonas verdes tienen que albergar una serie de factores que podrían indicar que tan verde es un determinado lugar, teniendo en cuenta el comportamiento de los diferentes países en relación con las prácticas sostenibles, según el Índice de Desempeño Amb.



No te pierdas la lista que hemos recopliado con los diez países má verdes y sostenibles, teniendo en cuenta la existencia de espacios naturales, el índice de desarrollo humano, la estadística de ingresos per cápita o la esperanza de vida de sus cuidadanos.



1.Suiza

Este país es popularmente conocido por ser el más verde del planeta. Ha estado reduciendo su huella de carbono de forma sostenida y en los últimos cinco años ha creado quince nuevos parques regionales. Además sus ciudadanos están muy concienciados con el cuidado y protección del medio ambiente.

2. Luxemburgo

Luxemburgo ha sido capaz de reservar el 17% de su territorio con el fin de catalogarlo como espacios protegidos. Por otra parte, el país tiene un largo historial de cumplimiento de los criterios de desarrollo sostenible.

3. Australia

Este país defiende intensamente la protección del Medio Ambiente y tiene algunas de las políticas de conservación más sólidas del mundo. Por otra parte Australia ha comenzado recientemente la aplicación de un régimen fiscal orientado al carbono, con el fin de ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

4. Singapur

Este país asiático es el que mejor desempeño ha tenido en referencia al cuidado del Medio Ambiente y la gestión de la energía que proceda de fuentes renovables.

5. Alemania

Alemania es uno de los países líderes en Europa en lo referente al cuidado del medio ambiente ya que promueve todo tipo de soluciones respetuosas con el Medio Ambiente, tales como techos verdes, reciclaje de residuos y energías renovables.

6. España

Su producción de energías verdes como la eólica, la hidrológica y la solar tienen un valor muy significativo. En las ciudades españolas en general es normal ver grandes espacios verdes a disposición del disfrute de sus habitantes.

7. República Checa

Este país está muy comprometido con el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, la calidad del aire sigue comprometida en las grandes ciudades por causa de la contaminación.

8. Austria

Austria ha sido un país íder en el reciclaje de residuos en los últimos años y su tasa de es la más alta de Europa.

9.Suecia

Este país recibió el título de "país más sostenible en el mundo" por el uso de fuentes de energía renovables y por sus bajas emisiones de dióxido de carbono.

10. Noruega

Este país nórdico comenzó en 2009 una estrategia global para aumentar la sostenibilidad y el desarrollo de nuevas industrias relacionadas con la acuicultura.