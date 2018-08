Una curiosa campaña anima a adoptar animales y no a comprarlos

En España se abandonan 300.000 animales domésticos al año, fundamentalmente perros. Uno cada tres minutos, lo que nos convierte en el país europeo a la cabeza de esta cruel realidad.

Concientizar, adoptar y, sobre todo, no abandonar son las claves para revertir la triste realidad de millones de perros y gatos callejeros.

Además muchos de estos animales han sido maltratados y otros, cuando fueron encontrados por asociaciones o refugios estaban muy enfermos.



Por eso cada vez son más las asociaciones y organizaciones que luchan cada día para cambiar este grave problema. También estas organizaciones animan a los ciudadanos a no abandonar y en el que caso, de querer uno como animal de compañía insisten en que la mejor opción es adoptar y no comprar animales.



Es el caso de una curiosa campaña gráfica realizada por Cecilia Boza publicista y animalista peruana con la finalidad de atraer a aquellas personas que buscan comprar un animal por ser de raza. Con esta acción pretende incentivar la adopción de perros abandonados mestizos, con nombres de razas simpáticos y llamativos.



Es fundamental concienciar a todas las personas de que es mejor adoptar animales porque de esta forma estaremos salvando la vida de los que ya nacieron y no tienen hogar. Son demasiados los animales que son abandonados a diario.