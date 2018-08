Las diez nuevas y curiosas especies, descubiertas en 2015

La Tierra es un gran ecosistema compuesto por multitud de especies, que algunos casos todavía desconocemos que existen. La taxonomía es una rama de la ciencia encargada de clasificar a los animales y plantas que se descubren, además de proporcionarles un una denominación adecuada.



El departamento que desarrolla esta ciencia en el Instituto Internacional para la Exploración de Especies ha añadido 10 nuevas especies al registro de animales y plantas del planeta.



La araña 'rueda de carro' es una de estas nuevas especies. Este arácnido es natural de los desiertos marroquíes y su principal característica es su técnica de huída. Cuando esta araña se siente amenazada muestra sus quelíceros, una especie de colmillos, y huye corriendo o rodando sobre sí misma.



Su nombre científico, 'cebrennus rechenbergi', proviene del profesor Ingo Rechenberg, que estudió esta especie e inspiró un estudio sobre bio-robótica que dio como resultado a un robot que camina o rueda según las circunstancias.



La avispa 'junta cadáveres' es otra de las especies de reciente descubrimiento. Este animal recibe este nombre del hecho de que protege y alimenta a sus crías con el cadáver de una araña que deja dentro del hueco de un tallo donde crea su nido. Además, utiliza unas hormigas muertas como protección del nido, debido a la "barrera química" que se crea. Esta especie es originaria de China.



La babosa marina procedente de Japón es un curioso animal, no solo por sus brillantes colores, dorado, rojo y azul, sino por el hecho de que algunas babosas se alimentan de corales, otras de hidroideos, mientras que esta se alimenta de ambos.



El bicho palo de Tam Dao no es el más grande que se conoce pero sus 22 centímetros de largo no lo dejan en una mala posición. Esta especie vive en la zona china de Tam Dao, de donde procede su denominación taxonómica.



La bromelia 'feliz navidad', 'Tillandsia religiosa', es una planta típica de México, símbolo de la Navidad y que suele adornar los pesebres. Esta planta fue incluída hace pooco al registro taxonómico mundial de plantas.



El pájaro dinosaurio debe su nombre a su apariencia, que recordaba a una mezcla entre un pájaro y un dinosaurio. Este animal tenía plumas en las extremidades superiores así como en la cola, pico de pato, huesos huecos y anidaba y ponía huevos. Medía más de tres metros y pesaba entre 200 y 300 kilos y vivió en el Norte de América, Dakota del sur, USA, junto a Triceratops y Tiranusaurus Rex.



La planta de coral habita en los bosques de Filipinas. Este raro parásito se alimenta de los nutrientes que sustrae de otras plantas, llamadas anfitrionas u hospedadoras. Esta planta está clasificada como en estado crítico de extinción, pues se encuentra en un hábitat que no está protegido.



Putterfish es un pequeño pez que habita en aguas japonesas. El macho de esta especie realiza unas figuras simétricas y perfectas para atraer a las hembras.



La rana indonesia representa una excepción frente al resto de sapos y ranas hasta ahora conocidos. Esta especie expulsa renacuajos directamente al agua en vez de poner huevos.



El llamado X-Phyla es un ser con una forma de seta o paraguas que se sitúa a medio camino entre un coral, una anémona y una medusa. Esta especie vive a 1.000 metros de profundidad y se le considera como un "fósil viviente". Los investigadores creen que será necesario crear un nuevo orden dentro de los animales para poder clasificarle correctamente dadas sus peculiares características.