Descubre a los finalistas del Comedy Wildlife 2016, el concurso con las fotos de animales más divertidas

Existen numerosos concursos de forografía sobre animales pero, para participar en el concurso Comedy Wildlife Awards no vale cualquier tipo de fotografía: tienen que ser imágenes que muestren el lado más divertido, peculiar o inusual de los animales.



Los animales son los protagonistas de este divertido concurso que muestra su lado menos serio y que cuenta con algunas reglas básicas: los concursantes deben incluir sus imágenes en alguna de las seis categorías: Nikon Creatures of the Land, Kenya Airways Creatures in the Air, One Vision Imaging Junior, Amazing Internet Portfolio, Underwater, y Alex Walker Serian’s Video Clips.



El concurso de Comedy Wildlife Awards además de mostrarnos las caras más divertidas de los animales, pretende concienciar e impulsar su conservación. Por ello, esta competición trabaja, conjuntamente, con la Born Free Foundation, una organización benéfica de bienestar animal que tiene como objetivo primordial: mantener la vida silvestre en su hábitat natural.



El jurado elegirá a los ganadores el próximo mes de noviembre y tiene una tarea difícil por delante, pero, mientras tanto os mostramos una selección de las fotos finalistas del certamen de fotografía animal más divertido. ¡No te pierdas nuestra galería!