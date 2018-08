¿Eres capaz de ver en estas imágenes a 15 animales camuflados?

Si a primera vista no sabes que animales se enconden entre los árboles o entre la nieve, te daremos unas pistas para que sea un poco más fácil encontrar a estos camuflados animales. ¡Te aconsejamos que solo le leas, si no los has encontrado!

1. Coyote

Puede que a simple vista, solo hayas podido apreciar la mezcla de blancos y marrones que componen la foto, pero si te fijas, un poco hacia la izquierda, se puede apreciar al coyote como si saliera de uno de los bloques de roca.



2. Lagarto

Una imagen en tonos verdes que cuesta apreciar donde se encuentra este precioso lagarto. Si te fijas en la mitad de la imagen, se puede ver a este pequeño reptil del mismo color verde que el de la planta y que, a simple vista, pasa totalmente desapercibido.



3. Ardilla

En esta instantánea aparece una ardilla camuflada entre el color marrón de las rocas. Se puede apreciar en la parte de arriba de la imagen, mientras se asoma en uno de los bordes de una de las rocas. ¿Has conseguido verla?



4. Loro

Este bonito loro verde se encuentra posado en una de las ramas de un árbol. Si no lo has encontrado, fíjate en la izquierda de la imagen, ahí está el loro mirando para otro lado, ajeno totalmente al objetivo de la cámara.



5. Búho

Si no fuera por sus grandes ojos, este búho podría camuflarse en cualquier lugar de su hábitat natural. Para los despistados, este bonito animal se encuentra justo en el centro de la imagen, camuflado en el árbol.



6. Impala

El impala es un mamífero, parecido a una gacela, de estatura mediana. ¿Lo has localizado? ¿No?. Una pista más, búscalo por la derecha de la imagen, entre las ramas.



7. Búho americano

Seguramente a este tipo de búho te cueste algo más encontrarlo que la otra imagen en la que también aparecía otro búho. ¿Lo has encontrado?, si todavía no, mira hacia la derecha de la imagen.



8. Lagarto

Esta fotografía está hecha, tan al detalle, que resulta más fácil localizar a este pequeño lagarto trepando por el tronco del árbol. Pero, seguramente, si la imagen hubiese sido tomada desde más lejos, n hubieramos sido capaces de verlo.



9. Leopardo

Este animal posee un pelaje pardo amarillento con manchas negras, lo que le proporciona un perfecto camuflaje., por lo que resulta muy difícil encontralo. Una pista...este animal se encuentra entre la maleza, justo a la derecha del árbol. ¿has conseguido verlo?



10. Pica americana

La pica americana es un mamífero, parecido a los conejos, que vive en las montañas del oeste de América del Norte. Si todavía no la has encontrado, fíjate en la derecha de la fotografía.



11. Pequeño playero de Alaska

Es una especie de ave caradriforme que durante los veranos viven en las zonas rocosas de Alaska y el noroeste de Canadá y el resto del año se encuentran en las islas del Pacífico.

Este animal se ecuentra en medio de todas esas rocas, perfectamente camuflado.



12. Saltarrocas

Es un pequeño antílope que habita en las zonas rocosas de África austral y oriental. Esta bonita foto de tonos marrones guarda en el centro de la imagen, el secreto mejor guardado. ¿Lo has encontrado?



13. Jirafa

Una bonita jirafa se encuentra camuflada entre los árboles de esta imagen. ¿Has encontrado ya a la jirafa? ¿No?. Te damos la pista definitiva: en la derecha de la imagen, justo delante de un árbol con el que parece camuflarse.



14. Macacos japonenes

Si te fijas, a la izquierda del a imagen, se puede apreciar a una bonita familia de macacos. ¿Los has encontrado?

15. La perdiz nival Lagópodo alpino

La perdiz nival o lagópodo alpino es una especie de ave extendida por las regiones frías del Ártico que durante el verano presenta tonalidades marrones y rojizas, y durante el invierno, se dota de una capa completamente blanca. Si todavía no has conseguido verla, mira hacia la izquierda del centro de la imagen.