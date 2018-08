Las 10 especies que podrían extinguirse en 2016

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha cifrado en 5.200 el número de especies amenazadas. El 25% de las especies son anfibios y mamíferos, el 11% son aves, el 20% reptiles y el 34% los peces.



La situación es tan crítica en el caso de algunas especies que su extinción podría llegar en el 2016. Es el caso del leopardo amur. Solo quedan con vida 40 ejemplares en todo el mundo y, tras varios años en peligro de extinción, siguen enfrentándose a su mayor enemigo, la caza furtiva.



El elefante de Sumatra encuentra en una parte de su propio cuerpo su mayor peligro. Los cazadores furtivos buscan el marfil de sus colmillos, lo que ha hecho que la población de esta especie disminuya en un 70% en los últimos años, según el Fondo Mundial para la Naturaleza.



La vaquita marina o marsopa de mar es una de las especies más amenazadas. A pesar de que fue descubierta en 1958, se estima que en la actualidad solo queden unos 100 ejemplares. Su aspecto es muy similar al de un delfín pero estos ejemplares tienen un borde manchado en sus ojos. Su principal enemigo es la pesca de rastra, pues suelen quedar atrapadas en las redes.



El lémur norteño vive en la isla de Madagascar. Se estima que quedan 50 ejemplares de esta especie, debido en mayor medida a que el entorno en el que viven no se encuentra protegido. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza afirma que su población se vio reducida en un 80% en los últimos años.



La caza ilegal también ha llevado a una situación extrema al rinoceronte de Java. Su cuerno alcanza un precio muy alto en China, ya que la creencia popular afirma que tiene propiedades terapéuticas.



Las aguas mexicanas albergan a la especie de tortuga más grande del planeta, la tortuga laúd. Los restos de plástico son su principal enemigo, pues actúan como una trampa mortal para esta especie.



El tigre de Siberia es otra de las especies amenazadas por la acción del hombre. En esta ocasión, los cazadores furtivos desean su piel, que se emplea para confeccionar abrigos, bolsos y alfombras. El último censo de esta especie se realizó en 2014 y confirmaba que solo quedan 250 ejemplares viviendo en libertad.



En la selva de Sumatra también vive otra de las especies en peligro de extinción. El orangután de Sumatra, que vive en Asia y Borneo, se enfrenta a la industria de la madera, la cual ha acabado con el 80% de su hábitat natural.



El gorila de montaña tiene dos enemigos principales, la caza ilegal y la destrucción de su entorno. Solo quedan 500 ejemplares de esta especie, pero las esperanzas se centran en los parques nacionales de África, que sí son zonas protegidas.



El saola es un animal exótico, descubierto en 1992 en Vietnam, pero cuya población se ha visto drásticamente medrada por los cazadores y las trampas instaladas por aldeanos vietnamitas, que aunque en un principio pretenden cazar otros animales, terminan por atrapar al Saola.



Estos 10 animales son solo una muestra de lo que la acción del ser humano puede provocar en la naturaleza. La solución que permite poner freno a esta situación comienza con realizar ejercicios tan sencillos como no arrojar basura a los océanos, informarnos sobre el origen de los productos que se adquieren y asegurarnos de que no destruyen el hábitat de ninguna especie.