Las fotos más impactantes del concurso 'Wildlife Photographer of the Year 2015'

El Museo de Historia Natural ha acogido un año más la celebración del concurso Wildlife Photographer of the Year 2015 que elige las mejores fotos hechas en la naturaleza y que cuenta con varias categorías, como 'From the Sky' o 'Details'.



El ganador de esta edición ha sido el canadiense Don Gutoski con una foto que muestra cómo un zorro rojo lleva en la boco el cadáver de un zorro ártico.



La resolución del premio explica el proceso que llevo a cabo Gutoski para capturar la imagen en el momento preciso. "Desde la distancia, Don pudo ver que el zorro rojo estaba persiguiendo algo a través de la nieve. Al acercarse, se dio cuenta que la presa, ya murta, era un zorro ártico. Durante tres horas a temperaturas de 30 grados bajo cero Don permaneció en el lugar hasta que el zorro rojo, finalmente saciado, recogió el cadáver eviscerado y arrastrado los restos de su presa hasta una zona protegida para acabar de devorarla más adelante".



La edición ha contado con la presencia de fotógrafos españoles que se han alzado con la victoria en tres categorías, 'From the Sky', con la fotografía de Pere Soler, 'Details', con la imagen de Fran Rubia, e 'Impressions', con la instantánea de Juan Tapia. También destaca la fotógrafa española Marina Cano, una de las finalistas del premio a mejor fotógrafo de vida salvaje de 2015, que se presentó con una imagen de jirafas al atardecer.



El origen del concurso se encuentra en 1965, momento en el que la revista 'Animals', conocida en la actualidad como 'BBC Wildlife Magazine', publicó un concurso con tres categorías. Fue a partir de 1984 cuando el Museo de Historia Natural de Londres empezó a formar parte de la organización del concurso hasta que ha llegado a convertirse, en la actualidad, en una de las fechas más esperadas por fotógrafos de más de 100 países.