Grazia celebra el primer encuentro de empresas comprometidas por un 'Planeta Responsable'

En Hazte Eco hemos asistido al primer encuentro Grazia Planeta Responsable en el que se han dado cita ponentes de referencia mundial en la sostenibilidad.

El foro, ha estado liderado por Charo izquierdo, directora de GRAZIA y ha contado con la presencia de la Ministra de Fomento Ana Pastor. También ha habido espacio para debates y mesas redondas de alto nivel. Se citaron las iniciativas más novedosas en reciclaje y moda, en packaging ecológicos, en recuperación y optimización de los recursos naturales…

Charo Izquierdo, directora de la revista Grazia ha la primera en tomar la palabra, junto a Ana Pastor y Patricia Pérez.

Durante su intervención, Izquierdo ha destacado que “los medios de comunicación tenemos la obligación de trabajar para conseguir un planeta mejor”.

Por su parte, la directora general corporativa de Atresmedia, Patricia Pérez, ha señalado que la responsabilidad de un medio de comunicación no es otra que servir de altavoz, además, ha indicado que en "Atresmedia hemos puesto nuestra fuerza de comunicación a través de campañas con las que hemos tratado de contribuir a la sociedad y esta forma de negocio está siendo reconocida por la sociedad que nos premia con su audiencia y confianza”.

En definitiva, “empresas grandes y pequeñas debemos gestionar eficazmente nuestros impactos. Si todas las empresas apostamos por la sostenibilidad conseguiremos hacer de éste, un planeta mejor”, ha apostillado Patricia Perez.

A continuación ha tomado la palabra la ministra de Fomento, Ana Pastor, que ha señalado que “la sociedad española está cada vez más concienciada. Por eso, nos ha animado a "un importante avance en todas las áreas, sobre todo en el reciclaje”.

"En Fomento tenemos muchos proyectos que contribuyen en sostenibilidad", ha continuado y ha destacado que han puesto en marcha "el modelo de regeneración y recuperación urbana”. Además, la ministra ha indicado que “el transporte público responsable es clave para el medio ambiente". Para finalizar Ana Pastor se ha mostrado convencida de que “un mundo mejor es posible y necesita el cuidado de todos”.

Éstas no han sido las únicas intervenciones del encuentro. Con esta iniciativa la Revista Grazia, ha querido dar voz a todos aquellos que apuestan por un nuevo estilo de vida, y lo ha hecho con empresas y personas que sueñan con que otro planeta es posible, de la mano de empresas responsables como, ECOALF, HAVAS MEDIA GROUP, H&M, AVEDA, ECOEMBES, The Coca-Cola Company, Bodegas Muga, EY “Building a better working world” y MAHOU SAN MIGUEL, empresas todas comprometidas a mejorar el planeta a través de la innovación, la sostenibilidad y RSC, y que han sido principales patronos para poner en marcha este proyecto.

La jornada ha estado moderada por Javier Goyeneche, Fundador y Presidente de ECOALF y que ha ido dando paso a las conferencias que han compuesto el I Encuentro Grazia Planeta Responsable, que nace con la idea de convertirse en un Foro Permanente anual, de referencia en el sector. Goyeneche, contó en su exposición, como aceptando el mundo, se comienza a cambiarlo.

La Conferencia magistral ha estado a cargo de Fernando Rodés Vice Chairman. Grupo HAVAS, que ha hecho una exposición de las conclusiones globales de MEANINGFUL BRANDS 2013, Catarina Midby, Directora de Comunicación de Moda y Sostenibilidad H&M, ha contado como H&M CONSCIOUS apuesta por un futuro más sostenible de la moda. La reconocida artista italiana María Cristina Finucci, ha expuesto como a través del proyecto artístico Garbage Patch State pretende concienciar al mundo sobre uno de los mayores problemas que afectan al planeta: la basura en los mares. Con motivo de I Encuentro Grazia Planeta Responsable, María Cristina Finucci, realizó una intervención en la fachada del Instituto Italiano de Cultura con tapones de botellas recicladas.

Una de las ponencia más esperadas ha sido la del brasileño Yannick R. Van der Vaart, padre de los edificios sostenibles y Co-fundador de Abramar. Oscar Martín Director General de ECOEMBES nos ha enseñado como innovar en el proceso de reciclaje y Juan José Litrán, Director de Relaciones Corporativas de Coca-Cola Iberia ha hecho una exposición de como la Sostenibilidad forma parte de nuestro bienestar.

Interesante ponencia la de Patricia Leiva de Mahou San Miguel y magistral la de Pierre Bancon de AVEDA que ha expuesto la Belleza Responsable, que realizan desde Aveda.

Eduardo Muga de BODEGAS MUGA, muy aplaudido por su intervención, no solo ha contado las practicas sostenibles de turismo vitivinícola, sino como desde Bodegas Muga realizan una colaboración con la Fundación Cuentacuentos para convertir el vino en agua, un proyecto solidario para llevar agua potable e infraestructuras de saneamiento a un suburbio de Adís Abeba, Etiopía, a través de la venta de un vino exclusivo, Flor Nueva.

Susana Gato de Atresmedia, ha contado en primicia el caso de Atresmedia en RSC, Sara de Dios, de Havas Media Group ha dado las claves para construir marcas relevantes y sostenibles, y el arquitecto Luca Lancini, ha dado su particular opinión del cómo y el porqué de la sostenibilidad.



La ponencia de cierre ha estado a cargo de uno de los grandes expertos en posicionamiento estratégico, reputación corporativa, sostenibilidad y RSC, Javier Garilleti, Executive Director del Grupo de Sostenibilidad y Cambio Climático de EY. Que ha expuesto las últimas tendencias de Innovación, Diseño y Sostenibilidad y realizó un brillante resumen de las principales conclusiones que se habían expuesto a lo largo del día.

Charo Izquierdo, ha sido la encargada de cerrar el acto con unas emotivas palabras. He empezado esta mañana hablando de sueños y me voy con un agradecimiento increíble, creo que todos nos vamos de aquí con las pilas puestas”. "Hemos aprendido que la sostenibilidad no tiene que ver sólo con el medioambiente sino también con las personas". "Hemos aprendido que sin tecnología y sin innovación no va a haber sostenibilidad. Muchas gracias a todos, nos vemos el año que viene".