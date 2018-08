Un hombre alimenta a 80 perros callejeros cada día en Tailandia

Esta entrañable historia comenzó cuando Muchael J. Baines emigró a Chonburi (Tailandia) para trabajar en un restaurante hace ya 14 años. Un día, mientras iba a su trabajo, presenció una escena que le cambió la vida: Vió a una perra que acababa de dar a luz y estaba desnutrida, con sus cachorros, con graves infecciones y en la calle.



Conmovido por este hecho, decidió llevar comida esa perrita y sus cachorros recién nacidos todos los días y así hasta hoy. Así comenzó todo. Desde entonces, cuando vuelve de su trabajo, proporciona a los perros una mezcla de comida de perro, arroz, aceite, pescado al vapor o pollo. "Me cuesta alrededor 1.500 dólares (1.300 euros) al mes".



Además, de alimentar a estos animales, los lleva al veterinario, los cuida, los mantiene sanos y les busca un hogar de acogida. De hecho, hasta ahora ha encontrado una familia para 50 de estos animales, él tiene 9, pero llegó a tener 13.



"Simplemente no puedo soportar ver a los perros necesitados", ha explicado Michael j. Baines, como se recoge en un vídeo de facebook que resume su historia y que en menos de una semana ya ha tenido más de 30,1 millones de reproducciones.



En esta red social, tiene su propia página, donde recibe donaciones de muchas personas para su causa y que se llama 'The man that rescues dogs' (El hombre que rescata perros).