Impactante campaña contra el trato de los animales en anuncios publicitarios

Pocas personas conocen o no son concientes de cómo es la vida de los animales utilizados en determinados anuncios publicitarios.



Por eso, una agencia de publicidad, para sensibilizar a la sociedad sobre este tema, decidió realizar un experimento real, utilizando como conejillos de indias a personas de carne y hueso.

Para ello, simularon que querían realizar un casting a unos niños para un anuncio de publicidad.



Al principio, como podemos ver el vídeo,podemos ver a varios niños disfrazados de distintos animales, como elefantes, tigres o monos, jugando.



A continuación, los directores de casting le dicen a los padres de los niños que seguramente tendrán a sus hijos un día sin comer antes del rodaje, les sacarán algún diente o que si no obedecen, les realizarán descargas eléctricas.



Los padres de lo niños no dan crédito a lo que están escuchando y preguntan al equipo si esas técnicas las han probado consigo mismos y asegurando que estas acciones son denunciables.

Todo era una simulación para captar las reacciones de los padres, que fueron totalmente reales y espontáneas. Aunque son prácticas horribles, lo cierto es que, desgraciadamente, se utilizan, muchas veces, para conseguir que los animales salvajes 'actúen' delante de la cámara.



"Todas las reacciones son reales", cuenta a Verne Jennifer Berengueras, coordinadora de proyectos de FAADA. Además, explica que el objetivo del vídeo era que la gente "supiera lo que ocurre y, por lo que estamos viendo en los comentarios, parece que lo hemos conseguido. Mucha gente no tenía ni idea".



La organización quiere que seamos críticos cuando vemos "un animal en un entorno que no es el propio". Alguno de los padres incluso ha comentado la publicación en Facebook, dando las gracias por dejarles participar: "Espero que el mal rato sirva para concienciar a la gente", escribe uno de ellos.



FAADA lleva unos tres años denunciando el maltrato a animales en publicidad, con acciones principalmente dirigidas a "informar al sector".

La Fundación para la protección de los animales, FAADA, quería una campaña, que consiguiera “Sorprender, indignar, concienciar” a la sociedad sobre este tema. Se puede seguir a través de las redes sociales con el hashtag #ElCastingMasBestia.