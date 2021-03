Hay que hacer pensar en el futuro, para actuar desde el “presente”, porque tenemos el reto urgente de afrontar la reconstrucción económica, social y medioambiental de nuestras sociedades. No podemos esperar más. Sandra Pina, la Directora General de Sustainable Brands Madrid y de Quiero abrió el primer encuentro de SB Madrid21 del año, haciendo una llamada a la acción, poniendo el foco en la Economía Circular como un pilar básico para avanzar en una economía más resiliente y sostenible.

La Economía Circular como una oportunidad fue justamente el foco de la introducción de Cristina Rivero, Directora del Departamento de Industria, Energía, Medioambiente y Clima de la CEOE, host del encuentro: “La economía circular es uno de los pilares para la reconstrucción económica y social y es clave para alcanzar los compromisos europeos en materia de reducción de emisiones a 2030 y 2050. Existe un amplio margen de crecimiento para la circularidad ya que, a día de hoy solo el 6,8% de la economía mundial responde a este concepto. Eso significa que existe una gran oportunidad de desarrollo. La circularidad representa, además, una opción de innovar en nuestro país”.

Entre las grandes conclusiones del encuentro surgió la necesidad de trabajar en un nuevo mindset: un nuevo frame que nos aparte exclusivamente del pensamiento de “eficiencia”. Como comentaba Chris Grantham, Director Ejecutivo de Economía Circular de IDEO, “debemos dejar de pensar en términos de eficiencia (no se trata solamente de una solución técnica en el mismo sistema lineal extractivo). Pero no es posible hacer esa transición si no contamos con nuevos patrones de pensamiento, como la naturaleza -los ecosistemas forestales, su adaptación al medio, cooperación y resiliencia Se trata de construir una visión en torno a un sistema operativo circular y luego de aplicar el learning by doing”.

El encuentro ahondó en el poder de los consumidores y de la individualidad para hacer esta transición, y en el lugar privilegiado de las pymes y empresas más grandes para marcar el camino desde el sector empresarial. “Tenemos ejemplos de empresas y de proyectos de éxito en España en Economía Circular. Sí es cierto que al ser éste un país de pymes, tenemos una oportunidad para convertirnos en un pilar en lo que concierne a Economía Circular, pues la transición es más fácil a menos escala”, comentó el experto en Economía Circular, José Luis Gallego.

Por último, otra de las grandes conclusiones del encuentro fue cómo incorporar el lado social a la Economía Circular, como hacer la transición hacia un nuevo marco como es la regeneración, del que la circularidad es el primer pilar.

Agricultura, Movilidad, Moda, Alimentación y Bebidas, Envases/Plástico… SB Madrid 21 cubrió claves en torno a sectores que son pilares de la transición hacia la Circularidad.

Este encuentro es el primero de toda una serie sobre diferentes temáticas que desarrollaremos este año bajo la iniciativa #BuildBackBetter.