Más de 22.000 especies están al borde de la extinción

El atún rojo del Pacífico, el pez globo de la China, la anguila americana, la cobra de la China, una mariposa australiana se han incorporado a la Lista Roja de las 22.413 Especies Amenazadas en peligro de extinción de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN).



La nueva lista se ha dado a conocer en Sidney, donde se celebra el Congreso Mundial de Parques 2014. Entre las causas que expone la UICN señala a la pesca, la tala, la minería, la agricultura y otras actividades destinadas a satisfacer el "creciente apetito por los recursos naturales" en todo el mundo. Además, señala que en este año la destrucción del hábitat ha causado la extinción de un molusco en Malasia y de la tijereta más grande que se conoce y está ya amenazando la supervivencia de muchas otras especies.



La Lista Roja de la UICN cumple 50 años y en la actualidad incluye la evaluación de 76.199 especies, de las cuales 22.413 están en peligro de extinción. Por ello, el organismo reclama que se mejore la gestión de los Parques para poder evitar una mayor disminución de la biodiversidad.



Para la directora general de la UICN, Julia Marton-Lefèvre, cada actualización de la lista roja de la UICN hace tomar conciencia de que el planeta está perdiendo "constantemente su increíble diversidad de vida", principalmente a causa de las acciones destructivas del hombre para satisfacer el creciente apetito por los recursos.



Sin embargo, ha destacado que existen pruebas científica de que "las áreas protegidas pueden jugar un papel central en revertir esta tendencia". "Los expertos nos advierten que las especies amenazadas que están mal representadas en las áreas protegidas están disminuyendo dos veces más rápido que las que están bien representadas. Nuestra responsabilidad es aumentar el número de áreas protegidas y garantizar su gestión eficaz para que puedan contribuir a salvar la biodiversidad de nuestro planeta", ha defendido.



En concreto, el atún rojo del Pacífico (Thunnus orientalis) pasó de la categoría de Menor Preocupación a la de Vulnerable, lo que significa que ahora se encuentra amenazado de extinción. La especie ha sido ampliamente elegida como blanco de capturas de la industria pesquera para los mercados de sushi y sashimi, particularmente en Asia. La mayoría de los peces atrapados son juveniles que no han tenido aún la posibilidad de reproducirse y se calcula que su población ha bajado entre un 19% y un 33% en los últimos 22 años.



MAYOR PROTECCIÓN EN LA PESCA DEL ATÚN ROJO

Las áreas marinas protegidas existentes no brindan suficiente protección a esta especie. La ampliación de las áreas protegidas marinas, dentro de las 200 millas a partir de la costa e incorporando las áreas de reproducción, podría ayudar a conservar la especie, de acuerdo con los expertos de la UICN.



Por ello, el presidente del Grupo de Especialistas sobre el Atún y el Pez Vela de la Comisión para la Supervivencia de Especies de la UICN, Bruce Collete, ha denunciado que el valor de mercado del atún rojo del Pacífico sigue subiendo y que, a menos que las pesquerías pongan en marcha las medidas de conservación y de gestión desarrolladas para el Océano Pacífico Central y Occidental, incluyendo la disminución de las capturas de peces juveniles, no se puede esperar que su estatus mejore en el corto plazo.



En cuanto a otras especies, como el pez globo de la China, se calcula que su población ha caído en un 99'99% en los últimos 40 años a causa de la sobreexplotación, ya que es una de las cuatro especies de fugu más consumidas en forma de sashimi. Se han puesto en marcha medidas de conservación, pero según la UICN sigue siendo "urgente controlar las capturas para evitar la extinción de la especie".



En cuanto a la anguila americana, está en la lista como 'amenazada' a causa de los obstáculos a su migración, al cambio climático, los parásitos, la contaminación, la pérdida de hábitat y la captura comercial. Además, a causa de la disminución de las poblaciones de anguila japonesa, la industria del cultivo intensivo de anguilas del este de Asia se está tratando de reaprovisionar con otras especies como la anguila americana. Esto ha provocado un aumento de las denuncias de pesca ilegal de anguila americana en Estados Unidos.



La cobra de la China fue calificada recientemente como Vulnerable ya que su población ha bajado entre un 30 y un 50 por ciento en los últimos 20 años. Las cobras de la china se encuentran sobre todo en el sudeste de China, Taiwán, norte de Vietnam y Laos y se encuentran entre las principales especies de animales exportados desde China continental hacia Hong Kong para los mercados de comidas. A pesar de que el comercio internacional de la especie está regulado, la UICN urge a reforzar las iniciativas de conservación nacionales para asegurar su supervivencia.



66 CAMALEONES AMENAZADOS Y DOS ESPECIES EXTINTAS

En la actualización de la Lista Roja destacan también varias especies como 66 especies amenazadas de camaleones, como el camaleón gigante con cuernos de cuchilla del este de Usambara (Tanzania); la mariposa dardo de hierba negra, que se encuentra únicamente al norte de la región costera de Nueva Gales del Sur (Australia) y que está principalmente amenazada por la invasión de hierbas introducidas y a los desarrollos costeros que destruyen su hábitat.



La actualización declara dos especies como extintas a causa de la destrucción de su hábitat. La primera de ellas es el Plectostoma sciaphilum, un caracol endémico en una colina de piedra caliza en Malasia Peninsular, ya que la colina a sido destruida totalmente por una gran empresa dedicada a la extracción de piedra caliza. La UICN advierte de que el futuro de otras muchas especies en la región es incierto por razones similares por lo que pide "urgentemente un mayor compromiso para evitar futuras extinciones".



Otra especie, la tijereta gigante de Santa Helena (Labidura herculeana) -la tijereta más grande que se conoce en el mundo-, que llega a medir hasta 80 mm también está extinta. Anteriormente se la podía encontrar en la Llanura de Horse Point, un área protegida en la Isla de Santa Helena. El último avistamiento de un adulto vivo de esta especie data de mayo de 1967. Desde principios de los años 60, su hábitat ha sido degradado por la eliminación para fines de construcción de casi todas las superficies de piedra que le brindaban refugio. Una presión creciente de depredadores como ratones, ratas y especies invasoras de invertebrados también contribuyeron a la extinción de la tijereta.



Para el presidente de la Comisión para la Supervivencia de Especies de la UICN, Simon Stuart, estas recientes extinciones podrían haberse evitado por medio de una mayor protección del hábitat.



"La actualización de la Lista Roja también destaca dos especies de anfibios que han mejorado su estatus gracias a una gestión exitosa de la Reserva de la Ranita Dorada en Colombia, donde se las encuentra. Debemos hacernos más responsables de nuestras acciones para ver muchos más ejemplos exitosos como este y tener un impacto positivo sobre la salud de nuestro planeta", ha añadido.