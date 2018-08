Más de 50 líderes mundiales intervendrán en Sustainable Brands, encuentro entre marcas, ciudadanía y Administración

Este año y bajo la idea “Activating Purpose” (Activación del propósito) se celebra la tercera edición en la que intervendrán más de 50 líderes globales de marcas como IDEO, Mondelez, Ben & Jerry’s, Unilever, Timberland y Campbell. Sustainable Brands España cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid como partner institucional. Las dos ediciones anteriores tuvieron lugar en Barcelona.



Algunos de los ponentes ya confirmados son Owen Rogers, Co-Fundador de IDEO; Mary Barnard, Presidente Categoría Chocolates de Mondelez Internacional; Dave Stangis, Vicepresidente de Responsabilidad Corporativa y Director de Sostenibilidad de CampbellSoup Company; Christopher Miller, Director de Activismo y Misión Social de Ben & Jerry’s; Lord Dr. (Michael) Hastings of Scarisbrick CBE, Jefe Global de Ciudadanía de KPMG International; Amani Al-Khatahtbeh, bloguera y activista conocida como “Muslim Girl”, incluida dentro de la lista “Forbes 30 under 30”; John Izzo, autor de best-sellers y visionario de los negocios; Aurelie Dumont, Directora Senior de Sostenibilidad EMEA de Timberland;Adam Elman, Director Global Plan A de Mark & Spencer; y Eduardo Srur; artista visual fundador de Attack Intervenciones Urbanas, entre otros.



En esta tercera edición el país invitado es Reino Unido. A través de marcas como Boots, Innocent Drinks y Mark & Spencer, estos líderes británicos compartirán con los asistentes los casos de éxito y aprendizajes relacionados con sus experiencias pioneras activando el propósito.



Sustainable Sunday y Co-creating cities

Además de los encuentros profesionales del 8 y 9 de mayo, Sustainable Brands® Madrid se complementa con otros dos programas: Sustainable Sunday y Co-creating Cities, que sitúan al ciudadano y consumidor en el centro de la estrategia de cualquier decisión empresarial.



Sustainable Sunday es un evento familiar creado para disfrutar de la sostenibilidad a través de la música, el cine o la moda. Se trata de una jornada lúdica que se celebrará el 7 de mayo. Contará con con talleres para todos los públicos con el fin de dar a conocer cómo cualquiera puede contribuir a que nuestro mundo sea más sostenible. El acceso será libre y gratuito.



Por otro lado, Co-creating Cities se celebra el 8 de mayo y nace para dejar un legado a la ciudad de Madrid. El objetivo es crear un impacto duradero que ayude a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.



Patrocinadores y colaboradores

Sustainable Brands® Madrid cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid como partner institucional.



Los medios colaboradores de esta edicón son Atresmedia, Marketing Directo, Diario responsable, Ciudad sostenible, Corresponsables, Ethic Ciclosfera, Renewable Matter, Sustainly y The Holmes Report.



Las organizaciones asociadas son Corporate Excellence, Impact Hub, Robeco Sam, Natural Capital Coalition, AIM (European Brands Association), The Consumer Goods Forum, NESI (New Economy & Social Innovation), Asociación de marketing de España y Forética.Como colaboradores se encuentran British Embassy Madrid, Event Soft, Ticketea, Espacio Con Sentido e ISEM (Fashion Business School, Universidad de Navarra). Reino Unido apoya el evento gracias al partner académico de University of Cambridge.



Sobre Sustainable Brands®

Sustainable Brands® nació en 2006 con la misión de inspirar, involucrar y equipar a las marcas y a las empresas innovadoras para garantizar su rentabilidad y también un futuro mejor. Se trata de una comunidad global de más de 3.500.000 especialistas procedentes de empresas y marcas innovadoras. Sustainable Brands España está dirigido por Sandra Pina, socia a su vez de la consultora líder en materia de sostenibilidad Somos Quiero.



El objetivo de estos encuentros, que se celebran periódicamente en distintas ciudades del mundo (San Diego, Londres, Estambul, Río de Janeiro, Buenos Aires…), es concienciar de los problemas y las oportunidades que suponen los retos sociales y ambientales actuales. Además, promueve la participación y la co-creación de soluciones.