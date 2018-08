Los Parques Naturales más impresionantes de Europa

Los parques más sobrecogedores de Europa se encuentran en países como Croacia, Italia, Islandia y como no, España entre muchos otros que a continuación os mostramos.



En todos los espacios naturales podemos disfrutar de increíbles vistas capaces de trasladarnos a otro mundo, pero solo en algunos de ellos estas vistas son realmente impresionantes. Entre estos parques podemos encontrar el Parque Nacional de la Suiza Sajona en Alemania o el Parque Natural del Timanfaya, este último más cerca de nosotros, en Lanzarote. El espacio natural de la Suiza Sajona es único en Centroeuropa con más de 36.000 hectáreas de paisaje erosionado desde el cretácico. Se recomienda ir hasta el baluarte donde las vistas al río Elba son realmente increíbles. El Parque Nacional del Timanfaya por su parte, es perfecto para aquellos que quieran apreciar un paisaje volcánico ya que en sus más de 51 km2, tiene hasta más de 25 impresionantes volcanes.



Pero si lo que os interesa es daros un buen chapuzón en lagos paradisiacos o bajo infinitas cascadas, lo mejor es que visiteis el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice en Croacia, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979 con 30.000 hectáreas de espacios naturales, lagos y preciosas cascadas.Aunque el rey de las cascadas es sin duda el Parque Nacional del valle de Lauterbrunnen en Suiza con 72 cascadas en total, en un paisaje adornado por campos verdes, valles y casas típicas suizas que harán que te enamores y no quieras volver. El Parque Nacional de Skaftafell en Islandia es otro de los grandes destacados gracias a la llamada cascada Svartifoss o cascada negra que se encuentra rodeada de preciosas columnas basálticas.



Aquellos que quieran disfrutar de los glaciares más preciosos de Europa no deben dejar de visitar parques como el de Jostedalsbreen en Noruega donde podemos encontrar el glaciar más grande de Europa, acompañado de paisajes de hielo y nieve realmente impresionantes. Además, cuenta con tres museos y un centro de visitantes para poder conocer con más detalle esta maravilla noruega.



Y si lo que quereis es hacer un poco de todo teneis que visitar espacios naturales como el Parque Nacional de Durmitor en Montenegro o el Parque Nacional de las Dolomitas en Italia con ríos, cañones y numerosos tramos y rutas aptas para todas las edades con las que recorrer el parque y disfrutar de sus preciosos paisajes. El Parque Nacional de Durmitor, por su parte, es perfecto para todos, desde esquiadores, escaladores, hasta senderistas y montañeros ya que cuenta con 18 lagos glaciares y un río, el Tara, que posee el cañón más profundo de Europa.



¿Sabéis ya a cuál ireis en vuestras próximas vacaciones?