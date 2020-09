La UE quiere "un plan más ambicioso" que el Protocolo de Kioto

Los negociadores de la Unión Europea en la Conferencia de las Partes de la ONU sobre Cambio Climático que ha comenzado en Durban (Sudáfrica) han señalado que el mundo necesita un plan mucho más ambicioso para cortar las emisiones de gases de efecto invernadero que vaya más allá del Protocolo de Kioto. Además, la UE ha hecho un llamamiento a las partes para alcanzar un acuerdo global en 2015 que sea implantado en 2020.

El tiempo corre en contra del Protocolo de Kioto, que establece legalmente límites a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a las mayores economías y que está diseñado para reducir las emisiones para evitar el calentamiento global, que aumenta los episodios de tiempo extremo.

"Kioto solo, por si mismo, no puede salvar el planeta. (...) Los países están huyendo del Protocolo de Kioto", ha señalado el negociador de la UE Artur Runge-Metzger en una rueda de prensa en Durban.

La intención de la UE es firmar un segundo periodo del compromiso del Protocolo de Kioto pero otros firmantes, incluidos Rusia, Japón y Canadá no están dispuestos. La UE ha dicho que cualquier acuerdo sería al menos un sinsentido hasta que la mayor parte de los emisores lo firmen.

El acuerdo de 1997 establecía límites aproximadamente a una cuarta parte de los emisores de carbono del mundo, pero esto podría caer hasta el 15 por ciento del planeta si solo la UE y otro grupo de países firman una segunda ronda de objetivos para después de 2012.

EEUU nunca ratificó el Protocolo

Estados unidos, el segundo mayor emisor de GEI del mundo después de China, nunca ratificó el Protocolo. La mayor parte de países en desarrollo de las economías emergentes, tales como China e India, no estaban incluidas en el primer periodo de compromiso ya que entonces estaban clasificadas como economías emergentes. Sus emisiones han crecido enormemente desde entonces.

Las Cumbres del Clima de Copenhague en 2009 y de Cancún en 2010 finalizaron sin un plan para alcanzar un nuevo acuerdo global y los analistas tienen pocas expectativas sobre los progresos en Durban.

El mayor obstáculo es encontrar un acuerdo entre Estados Unidos y China. Las dos han estado enfrentados durante años con Washington diciendo que no se alcanzará ningún acuerdo que no incluya a Beijing y Beijing se resiste a adoptar compromiso alguno hasta que Washington se mueva.

El negociador jefe de China no es "muy optimista" sobre los resultados de las conversaciones en Durban, mientras que el enviado del clima de Estados Unidos, Jonathan Pershing, ha instado a China y otras de las mayores economías emergentes a que se decidan.

"La estructura de un acuerdo legal en el que nosotros estemos limitando (las emisiones) y aquellas economías (las emergentes) no, es insostenible. Eso no solucionará el problema. No será aceptado por Estados Unidos", ha apostillado Pershing. En este sentido, el enviado de la UE, Runge-Metzger, preguntado sobre si alguna de las partes mantendrá la cabeza fría ha dicho que la gente perderá confianza en este "circo viajero".



Canadá se niega

Mientras, el Gobierno canadiense descalificó el Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático, al que señaló como "una cosa del pasado", pero ha declinado confirmar a los medios si finalmente formalizará su retirada del mismo antes de final de 2011.

"Kioto es el pasado", ha asegurado el ministro de Medio Ambiente de Canadá, Peter Kent, desde Ottawa, al describir la decisión del entonces gobierno liberal de Canadá cuando se firmó el protocolo y ha dicho que esa fue "una de las mayores equivocaciones que cometió" aquel ejecutivo.



Asimismo, Andrew MacDougall, el portavoz del primer ministro canadiense, Stephen Harper, ha evitado comentar los planes de Canadá, pero ha dicho que un protocolo que no incluye a los mayores emisores de GEI como China o Estados Unidos "no funcionará". "Canadá no firmará otro nuevo acuerdo que no incluya a los mayores emisores", ha advertido.