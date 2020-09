'Soy alguien, no algo', un vídeo para concienciar sobre el abandono animal

El humorista francés, Rémi Gaillard, es ya todo un icono en crear impactantes vídeos de denuncia social que luchan a favor de los animales.



Si uno de sus últimos vídeos denunciaba el trato que reciben los animales en los parques acuáticos, en esta ocación el humorista vuelve con 'Soy alguien, no algo' para concienciar sobre el abandono animal y dejar claro que los animales no son cosas y que también son seres vivos.



En el vídeo, y con una cámara oculta, en un refugio se puede ver como una señora acude a este lugar para dejar un perro que ha encontrado abandonado en la calle y se queda muy sorprendida con lo que allí está ocurriendo: ve a humanos que están en jaulas esperando que alguien les adopte o son atrapados y llevados, con fuerza, a las perreras, mientras que los trabajdores del centro simulan ser animales.



El humorista cambia los roles de los humanos y animales para que seamos conscientes de los problemas del abandono animal.



Al final del vídeo se ve a una persona, vestida de perro, con un potente mensaje: "soy alguien, no algo". Una forma efectiva de provocar la reflexión a todos aquellos que de manera incomprensible son capaces de abandonar a su suerte a distintos animales que adquirieron de forma irresponsableo como un capricho.