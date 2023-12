Elena explica que este material es controvertido dependiendo de cómo se produzca y explica que existe la sepicultura, el proceso de recolección de una seda certificada donde se respeta todo el proceso natural del gusano y se permite que se convierta en mariposa antes de utilizar. De esta forma, se cuida al animal, no lleva químicos y se respetan los derechos laborales de las personas.

El triacetato necesita menos cantidad de agua para su producción que las fibras sintéticas. Procede de la celulosa de bosques sostenibles y es principalmente el material que utiliza junto a la lana y la seda. Elena hace moda, trajes e moda atemporales y artesanales. El concepto de diseño que tiene Elena es que los vestidos no se pasen de moda y que sean diseños personalizados para cada mujer. "A mi me viene una clienta y lo primero que me hace es hablar de ella, sus necesidades y yo desde mi experiencia y lo que veo genero un diseño para ella".

Una diseñadora que aboga por la sostenibilidad

A pesar de que es muy complicado ser cien por cien sostenible, Elena considera que va por el buen camino "en mi caso tengo un tramo andado porque soy artesana, todo lo realizo a mano, incluso los vestidos van bordados para darles un toque más ornamental", explica.

El sector nupcial genera muchas prendas que luego acaban en el armario tras un solo uso a pesar de su elevado precio. Elena propone lo siguiente "imagínate que todavía tienes el vestido de tu madre o de tu abuela, me lo traes, lo rediseñamos y hacemos algo que vaya con tu estilo". Además ofrece otra opción " una vez que te has casado con el vestido que te he diseñado para ese día, lo reconvierto en otro vestido que vas a poder utilizar a lo largo de tu vida".

Vestidos de novia sostenibles | Pexels

Para transformar vestidos como estos, hay que pensar originalmente, hay que hacer un doble trabajo. Elena recomienda pensar inicialmente el diseño para luego transformarlo, sin embargo, quizás hay novias que quieren diseños que distan mucho del original y esto requiere un ejercicio de creatividad más fuerte.

¿Después de todo este trabajo te ha ocurrido alguna vez que alguna novia te haya dicho que no le gusta? le preguntamos, pero ella nos contesta "la verdad que no, porque es un proceso muy largo donde se va rediseñando el vestido en todo el proceso desde el inicio donde presento los bocetos hasta el final. Siempre se puede ir cambiando".