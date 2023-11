Los más preocupados por ser virales en redes

Las redes son vitales en el día a día para los jóvenes, que dedican la mayor parte de su tiempo, lo que lleva a que muchos quieran salir fuera, a hacer escapadas al campo, a la montaña o a la costa a conectar y desconectar de la tecnología. De 1995 al 2010, es el rango de edad en el que está comprendida la generación Z. Es por ello por lo que desde MAZINNayudan a las organizaciones a acercarse a la esta generación repleta de mitos entorno a ella.

¿Qué hace MAZINN?

Esta empresa, liderada por jóvenes, hace un trabajo integral con las organizaciones para ayudarles a formar parte de la cultura de los más jóvenes a través de diferentes herramientas de trabajo. El punto central es su comunidad de 10.000 personas en España, encargada de orientar a las organizaciones en lo que se demanda de ellas y las oportunidades que tienen para conectar a través de productos, servicios, campañas de comunicación o programas de 'talent'.

En MAZINN, contactan a diario con empresas de otras generaciones, por lo que Álvaro nos comenta" a veces les cuesta porque es un contraste cultural muy grande, es encontrarte a personas de veintipocos años diciéndote lo que tienes que hacer". A pesar de lo complejo que parece, asegura que cada vez lo aceptan más y que detrás de esta organización hay cerca de 10.000 'zetas' a nivel nacional que le dicen a las marcas lo que quiere esta generación: "cuando escuchas la voz de 10.000 personas te lo empiezas a creer y empiezas a tomar acción", nos explicaba. Además, la generación z aprende de las anteriores, la metodología y la forma de trabajar de los 'zetas' incluye a personas expertas de otras generaciones que conocen el sector y las marcas, lo que ayuda a estos jóvenes a tener una visión más diversa y plural para este tipo de proyecto.

¿Los 'zetas' ven o no ven la tele?

Álvaro asegura que sí que la ven, según el último estudio que han realizado, se sabe que la generación Z si ve la televisión si el contenido es adecuado a lo que ellos demandan: un contenido con profundidad, bien producido y de larga duración, a pesar de lo que se cree y con una trascendencia que les mantenga entretenidos durante todo el tiempo, que es de unos 40 minutos como mínimo.

Desmontando mitos

"El mito más grande que hay entorno a la generación Z es que no tiene dinero", asegura Álvaro, parece ser que eso no es del todo cierto ya que la mayor parte de esta generación empieza a ser independiente, a tener trabajo, a salir de casa de sus padres y a poder permitirse y utilizar servicios e industrias que hasta ahora no estaban dentro de la mentalidad de un joven : automoción, seguros y energía entre otros muchos que hasta ahora se pensaba que estaban alejados de los más jóvenes. La herencia que dejan los 'zetas a los 'alpha', que serían los nacidos a partir del 2010, es un mundo en el que gozarán de un contexto más cambiante y diverso, más herramientas digitales y más interesante. Según van avanzando las generaciones van apareciendo más innovaciones y más oportunidades.