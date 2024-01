La idea del llamado 'supra reciclaje' es sinónimo de 'upcicling' y consiste hacer algo nuevo desde una ropa que ya se usó mucho, o que está deteriorada y no quiere seguir usándose, explica Carla. "Hay que darle la vuelta al diseño, le da una segunda vida, no la vas a dejar de usar". Cuando le preguntamos cómo es capaz de desmontar toda la ropa que le llega de tanta gente para reconvertirla "la desarmo antes de cortarla para ocupar todo el material, incluso las costuras. En el diseño tomo as costuras y las uso como parte del dibujo de la nueva prenda".

Carla lo descose primero, "hago un puzle después y armo algo sumamente diferente", dice. Un pantalón vaquero puede llegar a consumir cerca de 10.000 litros de agua, preguntamos a Carla si alguna vez le ha faltado tela para hacer una prenda, ella nos contesta que siempre hay deshechos, las tela nunca falta. El tiempo estimado para elaborar una de estas prendas depende de qué prensa sea y de cómo se use "en el pachwork tardo mucho más en armarlo, primero el dibujo, no me convencen los colores... y es con los trozos que yo misma descarto de costuras anteriores".

La durabilidad en prendas recicladas

Hablamos de la moda sostenible, pero ¿cuál es la durabilidad? ya que provienen de prendas industriales. "No son duraderas, por algo llegan aquí, pero el material de vaquero que es el que yo uso solo, es súper resistente, está hecho para el trabajo duro" y añade "ya el material es bueno, yo me encargo de que la costura sea lo más fuerte posible". Para ello usa un hilo torzal grueso, un hilo hecho para coser telas resistentes, "si no dura o algo pasa, yo lo reparo ya sea dentro de un año, dos años o diez después. Esa es la idea de la sostenibilidad, cerrar el círculo", dice Carla, el objetivo es no dejar el resíduo.

Tela vaquera | Pexels

El reciclaje creativo es cada vez más apoyado por más gente y, según Carla, para ello también están los conocimientos que tienen que ser comunitarios. "Estoy haciendo clase de taller de supra reciclaje para que la gente gestione su negocio". Hablando con Carla acerca de su prensa predilecta, nos dice "creo que la chaqueta que estoy haciendo ahora". Sin embargo, en su taller vimos un bolso hecho a partir de una camisa vieja en la que se aprovecharon los bolsillos para coserlos por dentro. "La cremallera la reciclo de cosas que me han dado. Mi suegra guarda todas sus cremalleras y tengo muchas. En este caso, compré la correa y las piezas de metal, nada más" y añade "intento que todo sea reciclado".