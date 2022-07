La Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE) inauguró el pasado junio 'Oasis'. Se trata de una exposición que enseña una selección de videojuegos artísticos, independientes y experimentales que provocan, divierten y asombran. La muestra plantea el videojuego como instrumento de cambio social, empoderamiento y empatía poniendo el foco en el valor cultural que aporta este formato más allá de su función puramente de entretenimiento.

'Oasis' ha estructurado la muestra en cuatro conjuntos temáticos o nodos para generar conversación en torno a ellos:

Nodo Afectos: Donde la selección de obras presentan al videojuego como un formato idóneo para explorar la mirada de las emociones y los sentimientos, así como los modos en los que se relacionan las personas.

Nodo Activismo: esta categoría propone entender al videojuego como una herramienta de empoderamiento, empatía y cambio social.

Nodo Narrativa: Invita a pensar los procesos en que desarrolladores y jugadores crean en conjunto historias por medio de un lenguaje único común en el que confluyen la historia del arte, la tecnología y el juego.

Nodo Interactividad: Para plantear cómo el videojuego puede redefinir aquello que lo caracteriza.

La comisaria de la exposición Luján Oulton habla con Hazte Eco y nos cuenta en qué consisten algunos de los videojuegos del nodo de Activismo. Donde los videojuegos seleccionados se convierten en herramienta fundamental para comunicar, conmover, convocar a la acción y hacernos simpatizar con temas fundamentales como son los medioambientales. Nos habla y muestra los videojuegos 'Atuel' y 'Race for the Artic' y 'Democratic Socialism Simulator'.

'Atuel' es un videojuego documental sobre el río argentino Atuel en el que nos convertimos en el propio río y en distintos animales y plantas de la zona para comprender su importancia para la comunidad de las regiones de Mendoza y La Pampa en Argentina.

'Race for the Artic' muestra el futuro de hoy en cincuenta años del Ártico si no empezamos a tomar conciencia de cambiar nuestra forma de vivir. Incluye testimonios de científicos y de habitantes de la zona.

'Democratic Socialism Simulator' plantea la necesidad de bajar CO2, entre otras cosas, y averiguar lo factible o no que es cuando el jugador debe contentar a los gobernados y grupos de presión.

Además durante la exposición, se proyectaron documentales y organizaron mesas redondas y conferencias con ponentes de primer nivel. Algunas fueron retransmitidas a través del canal de YouTube de ESNE.