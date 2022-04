El Zoo de Madrid ha celebrado su 50 aniversario junto a sus pandas gemelos Jiu Jiu y You You. No se registraba el nacimiento de dos pandas gigantes desde hacía 11 años, porque la reproducción de esta especie es complicada. La conservadora de mamíferos terrestres, María Delclaux, nos cuenta que se trata de un animal que solo tiene celo una vez al año y la hembra solo es fértil durante 24 o 48 horas.

Es sorprendente el tamaño de las crías que pesan entre 120 y 200 gramos, frente a los 90 kilos de la madre. Esto sucede porque la implantación del feto no se produce en el momento de la concepción, se queda flotando y cuando las condiciones climáticas son adecuadas se implanta y solo crece durante la época que está implantado que dura unos 30 días.

Ahora tienen 6 meses y ya juegan en la pradera junto a sus progenitores. Hasta llegar a este momento los cuidadores han puesto en marcha una técnica de intercambio para que los dos pudieran mamar de su madre, porque los pandas solo crían uno cada vez.

Estos pandas, en un futuro, se irán del Zoo de Madrid a criar con animales con los que no estén emparentados y algunos están volviendo a la base de introducción y puede que en algún futuro vuelvan a la naturaleza.

También visitamos las instalaciones de leones y hablamos con Agustín López, director de biología del Zoo de Madrid. Él nos cuenta que esta es una de las especies del mundo animal que más duermen a lo largo de día y, en ocasiones, dormitan hasta 20 horas al día.

También hablamos con Agustín de los cuatro leones que han podido salir de Ucrania y se encuentran en un centro de conservación en Alicante, gracias a la colaboración de varias entidades.