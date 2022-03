Los Teatros del Canal serán el epicentro del arte más tecnológico y vanguardista hasta el próximo 17 de abril, con motivo de la celebración de la segunda edición de ‘Canal Connect’, que incluye 9 espectáculos únicos, además de la exposición “Máquina Mística”.

La directora de los Teatros del Canal, Blanca Li, aseguró a los medios que la tecnología siempre ha estado en su vida como creadora. “Te propone muchas formas nuevas de contar historias”, añadió.

En este caso, ‘Máquina Mística’ reúne más de una veintena de obras, provenientes de 15 artistas de todo el mundo, con el objetivo de experimentar las relaciones entre tecnología y espiritualidad.

Según el comisario de la exposición, Charles Carcopino, la muestra conforma un recorrido “onírico” que aborda los efectos de la tecnología en el comportamiento de las personas, y cómo “amplían nuestros sentidos y nuestra capacidad de comunicar.

"No debo hacer daño a los humanos"

Un camino casi laberíntico de más de una hora de duración por las instalaciones de los Teatros del Canal. Pasillos, salas, estudios e incluso la cafetería. No hay un solo rincón que no esté impregnado de arte y digitalización.

¿Alguna vez te has preguntado cómo sonaría tu alma? Con esta premisa, la canadiense Veronique Belland presenta As we are blind, una pieza que permite ver traducida tu temperatura y tu ritmo cardiaco en una melodía para piano, y que recoge los colores del aura de todos aquellos participantes en un mosaico.

De los 15 artistas que conforman ‘Máquina Mística’, solo uno es español: Félix Luque, que firma dos de las obras. A través de una pieza geométrica formada por 10 dodecaedros rómbicos, que funciona como “generador de esculturas”, busca la frontera entre la percepción científica y la metafísica.

Aunque sin duda, el autor estrella de la exposición es el portugués Filipe Vilas-Boas. Entre sus obras podemos encontrar una campana que emula las notificaciones del teléfono, una hoguera compuesta por pantallas, una tumba dedicada a la privacidad, un brazo robótico que copia sin cesar la frase "No debo hacer daño a los humanos" o un Vía Crucis performático, donde la cruz pasa a ser la ‘F’ de Facebook.

Además de la muestra artística, el programa de ‘Canal Connect’ también incluye nueve espectáculos adicionales, la mayoría estrenos en España, que se han ido presentando en las diferentes salas de los Teatros del Canal y que exploraban temas como las redes sociales, los videojuegos o las relaciones entre humanos y robots.

La libertad, en un directo de Instagram

De hecho, con motivo del Día Mundial del Teatro, el pasado 27 de marzo los Teatros del Canal acogieron “jeanne_dark”, de la artista francesa Marion Siéfert. En el centro de la Sala Negra, una estructura blanca con dos pantallas verticales en cada extremo, que pretendía emular una habitación juvenil, pero parecía más una celda acolchada.

Algo que cobró sentido durante la hora y cuarenta minutos que duró el monólogo en francés. Siéfert representa a una joven de Orleans de familia cristiana, que sufre acoso y es señalada por su virginidad. Está encerrada en un espacio físico y mental del que no puede salir, y su única ventana al exterior es la pantalla de su teléfono móvil. Frente a él, y a través de un catártico directo de Instagram, se desahoga, ríe, baila y trata de recuperar su libertad interior.