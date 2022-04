Resulta que eras una persona muy activa en redes sociales desde que estas irrumpieron en nuestra sociedad. Tal vez has ido demasiado lejos publicando detalles sobre tu vida y, de repente, te has dado cuenta de que eso no te viene nada bien para tu nuevo trabajo. A lo mejor quieres volver a ser una persona anónima tal y como lo eras hace 15 años, cuando todavía no habías descubierto estos parajes cibernéticos. Al fin y al cabo ¿para qué quieres que tu nombre circule por la red asociado a tus datos personales? ¿Te puede beneficiar en algo? Tal vez propagaste demasiada información tuya en un momento en el que quisiste crearte una imagen. A lo mejor incluso alguien publicó algún dato sobre ti que no es verdadero y que lleva años haciéndote daño…

Las razones para querer borrar tu rastro de la red pueden ser infinitas. La red es como un estómago gigante que todo lo fagocita y lo hace público (información verdadera, falsa, fotografías…), así que es importante que sepamos cómo hacerlo desaparecer, sea por el motivo que sea.

Empezar recuperando los emails.

Probablemente desde que usamos internet hayamos abierto muchas cuentas de correo electrónico que nunca hemos cancelado. Esas cuentas las hemos usado para abrirnos perfiles en diferentes plataformas. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es localizarlas, recuperar las contraseñas si las hemos olvidado y activarlas para poder cancelar nuestros perfiles en diferentes sitios de internet.

Eliminar las cuentas en las redes sociales.

Las redes sociales son esos lugares repletos de datos sobre nosotros. Desde los más aparentemente inofensivos como la edad o el lugar de nacimiento a todos los que nos puedan definir como personas.

Para eliminar nuestro perfil de Facebook: acceder al botón en forma de triángulo inverso de la parte superior. Escoge la opción Configuración y después Seguridad. Una vez dentro, verás que la última opción disponible es la de Desactivar tu cuenta. Por desgracia, para eliminar del todo tus datos tendrás que ponerte en contacto con Facebook.

Para eliminar nuestro perfil de Twitter: una vez hayamos accedido a nuestro perfil, vamos al botón con forma de engranaje de la parte superior con el nombre Configuración y ayuda. Dentro de las opciones que aparecen, será la que está abajo del todo la que nos permitirá desactivar la cuenta. Twitter también tiene un formulario para denunciar la divulgación de información privada, ya sea tu información de contacto, direcciones, cuentas bancarias, o fotos y vídeos que se hayan subido sin tu consentimiento.

Para eliminar nuestro perfil de LinkedIn: hacer click sobre el icono de nuestra foto de perfil en la parte superior y después en Privacidad y configuración. La última de las opciones es la de cuenta. Tras acceder a ese menú tendremos que acceder a Cerrar cuenta.

Para eliminar nuestro perfil de Instagram: lo único que tienes que hacer para borrar permanentemente tu cuenta de Instagram es entrar en este enlace. Es una página específica para ello. Pero recuerda que esta opción es un “no hay vuelta atrás”.

Si alguien está compartiendo fotos en las que tú sales, Instagram posiblemente no pueda hacer gran cosa. Pero si lo que están haciendo es compartir fotos que son tuyas o en las que se comparta información privada sobre ti, entonces puedes recurrir al formulario de reporte de derechos de autor.

¿Quieres eliminar tu cuenta de Google?

También existe la opción de eliminar directamente la cuenta de Google, pero si estamos usando Gmail o tenemos un teléfono Android, no resulta recomendable puesto que no podríamos usar ninguna de sus funciones.

Altera las cuentas que no puedas quitar.

Si encuentras dificultades para cancelar alguna cuenta, puedes optar por borrar el contenido poco a poco o por alterar los datos personales que puedan estar asociados a ti: nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, sexo…

Usa el buscador para encontrarte en la red.

Solo tienes que poner tu nombre en varios buscadores diferentes cada poco tiempo para comprobar qué es lo que hay publicado sobre ti.

Habla con los webmasters de las webs que tienen tu información.

En el caso de que la página donde tienes el perfil no tenga un formulario para recuperar la cuenta, tendrás que ponerte en contacto con los creadores de la web. Todas las páginas tienen una sección de Contacto, y en ella suele haber formularios o direcciones de correo electrónico con las que puedes hablar con el staff.

Contacta con Google para que borre todos tus datos de sus búsquedas

Google tiene varias herramientas que nos pueden ayudar a hacer este trabajo. Google Removal Tool es una herramienta que nos permite dirigir una petición directa a la compañía para que se eliminen los resultados obsoletos o que no queremos que sigan apareciendo en la red. Cumpliendo con la ley europea de Derecho al Olvido (RGPD), Google facilita la posibilidad de que solicites borrar tus datos del buscador. Las webs no se borrarán, pero los enlaces a los datos se desindexarán del buscador.

Si todo esto no te funciona…

Páginas web como eprivacidad.es o borrame.es te ofrecen estos servicios previo pago y así te olvidarás del quebradero de cabeza que puede suponerte eliminar tu huella de la red.