Pocos días después de decretarse el estado de alarma para frenar la pandemia del coronavirus, un llamativo anunció apareció en Facebook. El perfil se hacía llamar ‘Empleate España’ e iba acompañado de un logo que recordaba al de los supermercados Mercadona. El reclamo aseguraba que la cadena de alimentación necesitaba contratar para ese incierto momento a más de 200 personas por un sueldo que superaba los 1.780 euros mensuales. La oferta era un bulo que solo buscaba recopilar datos personaless, esa técnica conocida como phishing. Durante el confinamiento por la COVID-19 se han lanzado miles de anzuelos. Los ciberestafadores no han parado. La mayoría de mensajes fraudulentos nos regalaban suscripciones a Netflix, lotes de alimentos, conexiones a internet, etc. Ahora, con el final de verano y la situación poco optimista de recuperación rápida de la economía, se intensificarán los intentos de estafas relacionadas con los empleos. Con muchos ciudadanos en ERTE y otros con el temor a ser despedidos o no encontrar empleo, la ciberdelincuencia incidirá en las falsas ofertas de trabajo.

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), dependiente del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), es consciente de que internet se ha convertido en uno de los instrumentos más utilizados para buscar trabajo y que los estafadores digitales están muy atentos. Por ello, ha realizado una serie de recomendaciones para no caer en el engaño. Te las resumimos aquí para que comiences septiembre sin más sobresaltos de lo normal:

Haz unas sencillas comprobaciones.

Si en la oferta de trabajo aseguran que has pasado el primer proceso de selección y la empresa nos pide que nos pongamos en contacto telefónicamente, asegúrate de que el número no sea de alta tarificación, de esos que empiezan por 803, 807, 905, 907… Fraude seguro. Comprueba también que la oferta es coherente, que la empresa existe, que el sueldo se ajusta al puesto de trabajo, que está bien redactado el anuncio y no tiene faltas de ortografía. Cualquier duda que surja será señal de que te encuentras ante una oferta fraudulenta.

Precaución con los correos electrónicos.

Cuando envíes tu currículum a través el formulario de la web que ofrece empleo, lo lógico es que recibas un mail de confirmación y muchas veces informándote de que están interesados en que trabajes para ellos. Si el mail lo enviaste a la dirección de una empresa concreta y la respuesta viene de otra distinta, probablemente sea un fraude. Si no te convocan para una entrevista personal y directamente te dan el trabajo, lo más seguro es que también sea una estafa. Y si te hablan de un área dentro de la corporación pero no de un puesto concreto, también tendrás que desconfiar.

No entregues un solo euro.

Los ciberdelincuentes pueden buscar tus datos personales (sobre todo los bancarios), llenarte tu dispositivo de virus maliciosos o sacarte el dinero. Así que si en algún anuncio solicitan para pasar de fase de selección la entrega de dinero, desconfía de inmediato. “Si una empresa nos solicita dinero bajo cualquier excusa, estaremos casi con total seguridad ante un fraude”, explican en INCIBE. Suelen pedir hacer un pago por gastos de gestión, pero tenlo claro, una empresa de verdad nunca pide pasta por trabajar con ellos.

La compra de materiales es un indicio.

Después de completar un proceso de selección, la supuesta compañía nos recomienda adquirir los materiales necesarios para cumplir en el puesto ofertado. Descártala, tiene pinta de timo.

Teletrabajo+alto sueldo=fraude.

En cinco meses nos hemos tenido que poner las pilas con el teletrabajo. Unos lo llevan mejor que otros pero hasta que no haya una legislación, el trabajo a distancia funcionará por el buen hacer de empleados y empleadores. Los delincuentes de la red van a aprovechar estas circunstancias para mandar ofertas de teletrabajo con salarios más que estimulantes. Cuando la combinación se basa en un sueldo muy alto y un trabajo en casa, cuidado. Y si además, el emisor asegura que pertenece a una gran empresa internacional, más cuidado aún. Cuando pinches en el enlace ya no habrá marcha atrás. Se harán con tus datos personales, que luego podrán vender a terceros o usar para nuevos fraudes.

Ah, no te olvides de contarle a tus amigos y conocidos la existencia de la falsa oferta de empleo. Si sacas un rato, comunícalo también a las autoridades locales y policiales.