El mundo digital ha agilizado las transacciones bancarias.Con un solo clic podemos realizar operaciones que antes requerían ir a una oficina y esperar en una interminable cola. Sin embargo, no todo son ventajas. Siempre existe el miedo de que alguien acceda a nuestras cuentas o filtre nuestras claves, pudiendo acceder a nuestros ahorros. Para evitarlo, el Banco de España comparte algunas medidas sencillas que puedes empezar a aplicar desde hoy.

Minimiza el peligro, dinero lejos del alcance

Poner un límite de gasto diario a tu tarjeta es una buena precaución. Establecer una cantidad máxima de gasto puede minimizar el impacto en caso de que alguien acceda a tu cuenta.

Es aconsejable que parte de nuestro dinero no esté vinculado a una tarjeta. Poner los excedentes en una cuenta de ahorro no solo traerá alguna rentabilidad extra, sino que hará que esté en un lugar más seguro donde los ciberdelincuentes no pueden acceder.

Otra medida para realizar compras seguras en internet es tener un monedero virtual, que sirve para depositar el dinero exacto que quieres gastar en una compra. De esta forma, no será necesario que introduzcas tus datos bancarios en una página web si no lo deseas.

¿Cómo puedes reforzar la seguridad?

El Banco de España sugiere otras precauciones básicas que podemos tomar para realizar operaciones financieras de forma segura en internet.

¿La misma contraseña para todo? Decididamente no es la mejor idea. Una contraseña exclusiva y compleja para tu banca en línea evitará que sea descubierta fácilmente.

Activa las medidas adicionales . Autentificar las operaciones con biometría o con una clave PIN es un paso extra que refuerza la seguridad de tu cuenta.

Si te piden datos confidenciales, ¡desconfía! Tu banco nunca te pedirá datos personales o bancarios vía SMS, correo electrónico o por teléfono. Reporta cualquier mensaje sospechoso y contacta directamente con tu banco si tienes cualquier duda.