Candelaria nos enseña a hacer la compra de forma correcta

Esta semana en 'El Estirón' hemos acompañado a nuestra nutricionista y cocinera, Candelaria, al mercado. Allí, nos ha enseñado cómo hacer la compra de forma correcta y nos ha dado los mejores consejos, entre los que destacan: comprar siempre productos de temporada y procurar no ir al mercado con hambre, es probable que caigamos en tentaciones.

Lo ideal para hacer una compra saludable es preparar el menú semanal previamente y a partir de ahí, hacer la lista de la compra. Con hambre solemos comprar más y peor y además, caemos en tenaciones... por eso es importante ir al mercado después de haber comido, por ejemplo. Otro de los consejos que nos ha dado Candelaria es la compra de alimentos de temporada, algo que debemos tener muy presente. Están en perfectas condiciones y además seguro que son más baratos y más ricos.

También hemos hablado de las verduras y es que es muy importante incluir este tipo de alimentos tanto en las comidas como en las cenas. Una forma idónea de comerlas es crudas ya que siempre que tratamos un producto con calor las vitaminas se pierden.

¿Qué no debe faltar en un menú ideal? tres raciones de fruta y dos de verdura al día. No olvidemos tampoco el pescado ni tampoco tomar legumbres dos veces por semana, que puede ser tanto en ensaladas como en guisos y tienen mucha proteína. Pero eso sí, no olvidemos la importancia de la variedad.

Seguro que vosotros también os habéis privado de un buen bocadillo en las cenas. Pues bien, Candelaria nos ha demostrado que los embutidos también tienen cabida en una dieta saludable e incluso nos ha confesado que no falta en su menú semanal de los domingos. Lo importante es hacer un reparto de todos los nutrientes a lo largo del dia y cuidar las cantidades. Y recordemos hacer la alimentación a nivel semanal, no por días.

Ahora que hemos aprendido a comprar fruta, legumbres y verdura... nuestros menús serán mucho más ricos y atractivos.