Tarta de manzana apta para diabéticos

A quién no le gusta un trocito de tarta de vez en cuando, pues en El Estirón te damos la receta de una tarta apta para diabéticos. Los diabéticos no pueden consumir la misma cantidad de azúcar en las comidas que quienes no lo son. Hay muchos productos que ya se pueden consumir si eres diabético, incluso algunos tan dulces como los turrones. Te traemos una receta fácil, sencilla y sobre todo ¡rica, rica y sin azúcar!