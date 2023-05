"Si no has pasado la ITV te expones a 200 euros de multa y, si la has pasado, y es negativa la sanción es de 500 euros". "Lo más importante es que tu familia y tú estáis en riesgo y podéis en peligro al resto de usuarios de la vía. ¡Pasa la ITV!", incide Manu Sánchez.

Ponle Freno lanza 15 consejos de seguridad vial firmados por presentadores de Atresmedia

Ponle Freno continúa su firme e intenso compromiso por reducir el número de víctimas de tráfico. La mayor acción social por la Seguridad Vial, emprendida por el Grupo Atresmedia junto a Fundación AXA, acaba de cumplir 15 años de historia y sigue volcada en su objetivo: salvar vidas en carretera hasta dejar el contador a 0. Por eso, con motivo de su 15º aniversario, estrena una nueva campaña en la que algunas de las caras más conocidas del Grupo ofrecerán 15 consejos imprescindibles a la hora de ir al volante.

Las diferentes oleadas de esta campaña, podrán verse en todos los canales de Atresmedia TV, escucharse en los canales de Atresmedia Radio y seguirse también en redes sociales y en ponlefreno.com, protagonizadas por Eva González, Matías Prats, Helena Resano, Manu Sánchez, Alberto Chicote, Roberto Brasero y Cristina Pedroche.

En un tono próximo y amable, los rostros de Atresmedia ofrecerán mensajes de carácter universal que enfatizarán sobre la seguridad y harán hincapié en la necesidad de lograr una convivencia entre usuarios en las ciudades para mejorar la movilidad y también ponerle freno a las cifras en negativo.

A través de la personalidad e implicación de rostros tan reconocidos, esta campaña de Ponle Freno concienciará a los ciudadanos sobre la importancia de que cumplir esta serie recomendaciones es tan sencillo como vital para reducir los siniestros y el número de víctimas.