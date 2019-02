Una propuesta de Francisco Javier Martínez Perailes

Todos los viernes paso por este punto kilométrico y todos los viernes me digo a mí mismo que no se arreglan las carreteras y esto se está convirtiendo en un desastre. De hoy no pasa. Denuncio ese gran bache y anexo foto de julio 18 de google maps donde ya se puede apreciar su estado.