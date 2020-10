DENUNCIA CARRETERA

En el Barrio de Carballas, perteneciente al municipio de Sobrado de los Monxes en A Coruña, hace años que no se realizan las labores de conservación de esa carretera hasta el final. Solo condicionaron la carretera hasta una distancia de 500 metros, que es donde se sitúa el grueso de la población de este pequeño barrio en la montaña. Comienza de nuevo la época de invierno y no quieren esperar a que haya una desgracia. No existe separación entre vegetación y carretera por lo que, dadas las malas condiciones del asfalto y la época de otoño, las lluvias y el viento la carretera acaba invadida por restos vegetales y barro.