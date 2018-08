El Congreso aprueba la propuesta de la Plataforma Ponle Freno sobre radares

Los diputados han votado con chapas de Ponle Freno en sus chaquetas junto a lazos naranjas en honor a las víctimas de accidentes de tráfico, símbolos que llevaban desde por la mañana cuando asistieron a la celebración del quinto aniversario y la entrega de sus premios.



Esta iniciativa ha sido consecuencia de la aceptación por parte de CiU de una enmienda del PP, ya que la propuesta inicial de los nacionalistas catalanes extendía la instalación de los radares fijos a los tramos de concentración de accidentes, independientemente de la causa de los mismos.



Tanto el diputado de CiU Jordi Jané como la parlamentaria del PP María Ángeles Esteller han estado de acuerdo en que los radares deben tener una misión preventiva de la siniestralidad y no recaudatoria, tal y como propone Ponle Freno.



En la misma comisión, el PP ha sacado adelante otras dos proposiciones. En una de ellas, el Congreso solicita al Gobierno que continúe mejorando la señalización de las carreteras y que, además, instale señales de advertencia de peligro por circulación de ciclistas cuando se trate de una vía con tránsito frecuente de éstos.Los diputados que han intervenido en el debate han reconocido algunas deficiencias en la señalización, que en algún caso es confusa, por lo que todos los grupos han apoyado la iniciativa del PP.Otra de las propuestas que se han aprobado solicita al Ejecutivo la modificación de la normativa vigente para que el domicilio del Registro de Conductores sea el que figura de forma actualizada en el padrón.



Con ello, tal y como pidieron en su día los ayuntamientos, aumentaría la eficacia de la gestión administrativa, se reducirían costes y se llegaría de manera más certera a los ciudadanos.No han sido aprobadas, por el contrario, otras tres propuestas, entre ellas una de la Izquierda Plural que pedía al Gobierno que en el plazo de seis meses hiciera un estudio sobre la repercusión que ha tenido el apagado de las farolas en tramos de carreteras de la red estatal en el número de accidentes ocurridos por la noche.



La iniciativa, defendida por la diputada Ascensión de las Heras, la necesidad de llevar a cabo una revisión del apagón de las farolas en la red estatal de carreteras por su impacto negativo en la seguridad vial, y recordaba que Ministerio de Fomento decidió desconectar algunas farolas de la red viaria para ahorrar en el coste de la iluminación, que en 2010 alcanzó los 25 millones de euros.



También ha sido rechazada la propuesta del diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví destinada a instalar en la totalidad de los autobuses escolares sistemas de retención infantil, ya que sólo un 38 por ciento de los vehículos de este tipo dispone de ellos.



Cada día, ha recordado Baldoví, medio millón de alumnos viajan en los más de 17.000 autobuses escolares de España, aunque tal y como ha subrayado la diputada del PP Concepción Bravo, se trata de una transporte seguro, ya que en 2011 y 2012 no se produjeron víctimas mortales.



De todos modos, Bravo ha dejado claro que este transporte requiere de un estudio multidisciplinar que vaya más allá de un aspecto técnico, como es el cinturón se seguridad. Tampoco ha sido aprobada una proposición del PNV para mejorar las áreas de descanso.



