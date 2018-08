La 7ª carrera Ponle Freno se celebra el 28 de noviembre en Madrid

Año tras año, Ponle Freno ha batido sus propios récords de participación y recaudación hasta convertirse en una cita ineludible para todos los aficionados a correr y para los que no lo son tanto, pero que tienen en común el entusiasmo por colaborar con la seguridad vial.



Al igual que en las carreras anteriores, Ponle Freno destinará íntegramente el dinero recaudado con las inscripciones a un proyecto de Seguridad Vial.



Atresmedia vuelca toda la fuerza de sus canales para apoyar, una vez más, su tradicional Carrera Ponle Freno y anima a los ciudadanos a participar en esta nueva cita, junto a AXA, socio estratégico de Ponle Freno. Este año, el grupo Neuman han puesto ritmo al spot de la carrera. Puedes escuchar la canción completa "Tell you" en su canal de YouTube.

Éxito de convocatoria

Año tras año, la Carrera Ponle Freno se ha ido superando a sí misma y ha batido en cada entrega sus récords de participación y recaudación, de manera que se ha afianzado como una cita ineludible entre runners amateur, anónimos y familias que corren en homenaje de las víctimas de accidentes de tráfico.



En su última edición celebrada en Madrid el pasado 30 de noviembre de 2014, 20.000 personas convirtieron la Carrera Ponle Freno en un multitudinario acto por la seguriad vial. En esa ocasión, el dinero recaudado se destinó a dos proyectos. Por un lado, a la Fundación Step by Step para la construcción de una piscina terapéutica en el propio centro para lesionados medulares. Una entidad no lucrativa creada a finales de 2007 con la finalidad de ayudar en la recuperación de lesionados medulares que, una vez superada la fase de rehabilitación en los hospitales tras el accidente, opta por seguir la rehabilitación a base de fisioterapia para mejorar su calidad de vida.



Con el mismo espíritu, Ponle Freno ha trasladado, por segundo año consecutivo, a Vitoria su carrera como colofón de su semana dedicada a la televisión dentro de la VII edición del FesTVal, toda su vocación y su trabajo por conseguir que el máximo número de personas se animen a participar, .



Ponle Freno, la primera de las grandes acciones de Responsabilidad Corporativa en la historia del Grupo, forma parte de Compromiso Atresmedia, la marca en la que aglutinan todas sus acciones en esta materia (El Estirón, Hazte Eco, Objetivo Bienestar, campañas sociales…).