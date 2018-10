Martín Fiz comienza su recuperación para debutar en la Carrera Ponle Freno de Madrid

El atleta Martín Fiz ha reconstruido para Atresmedia el momento en el que fue atropellado por un coche en Vitoria mientras entrenaba. "Es la primera vez en mi vida que estoy parado durante diez días", explica Martín Fiz.

"El conductor no me vio, yo tampoco a él. Me choqué contra el coche, me golpeé contra la luna y de ahí salí disparado contra el espejo retrovisor", explica Fiz.

"Es el primer accidente que sufro y la primera vez en mi vida que estoy diez días parado", relata Fiz.

Durante las semana que necesita para recuperarse, trata de forzar la respiración para trabajar el diafragma y los combina con ejercicios de gimnasio sin impacto. Todo con el mismo objetivo: debutar en la Carrera Ponle Freno de Madrid.

El vitoriano pide precaución y prudencia tanto a los conductores como a los que practican deporte al aire libre.