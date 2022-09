VÍCTIMA DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS DE TOLEDO

Juan tuvo un accidente de tráfico al volver de fiesta sin cinturón de seguridad. No recuerda nada. Al despertarse vio que habían pasado dos días y cuando le dijeron que no iba a caminar no se lo podía creer. Ahora su vida se ha complicado y necesita adaptar muchas cosas. Iba a terminar de estudiar para empezar a trabajar, pero todo ha cambiado.