¿Qué es una carrera virtual?

Es una experiencia individual, que se comparte de forma colectiva y sincronizada. Esto es gracias a tecnología APP de geolocalización y sincronización de todos sus participantes. Nuestro móvil será nuestro CHIP. El procedimiento inicial es el mismo que en una carrera convencional, pero en esta ocasión el dorsal se envía al usuario vía mail. La camiseta la recibe en su casa por mensajería si la solicita de forma adicional en la inscripción. La carrera se lleva a cabo en dos días, período en el cual, el usuario debe completar la distancia seleccionada 5-10km por el recorrido que cada uno elija en su ciudad, y a través de la APP PFV, previamente descargada en su móvil, subir su resultado con el cual compite.

¿Hay equipación oficial en esta carrera?

Sí, en el proceso de inscripción, puedes elegir la camiseta oficial.

Abonando el suplemento de las prendas, los inscritos antes del 11 de noviembre la recibirán en su domicilio antes de la carrera. Los inscritos después del 11 de noviembre la recibirán después de la carrera.

¿Por dónde puedo correr, qué recorrido?

Esta es una de las principales características de una carrera Virtual. El recorrido lo elijes tú, en tu ciudad, en tu barrio, en tu parque…. Trata de buscar una altimetría neutra donde entrenes habitualmente, ni muy cuesta arriba, ni muy cuesta abajo… cuanto más plano, mejor, para igualarte en condiciones del resto de participantes. Selecciona la distancia a realizar ¡y a correr! La App te avisará en el momento hayas completado la distancia seleccionada.

¿Dónde me puedo descargar la APP para correr? ¿cómo funciona?

Puedes descargar la APP aquí:

Android:

iOS

Puedes usarla varios días a modo de entrenamiento. Los días 19 y 20 de noviembre, tu móvil será tu Chip, usando dicha App.

Al acabar de correr, la aplicación te preguntará si quieres subir el tiempo realizado, con el cual competirás con el resto de participantes.

¿Quién puede participar en esta Carrera Virtual?

Cualquier persona mayor de 16 años o menor acompañado de adulto o tutor legal. A todos aquellos menores de 16 años, se le aconseja no superar la distancia de 5 km. Y siempre se podrá participar en la modalidad de Fila Cero, donando directamente la cantidad deseada. No hay límite de tiempo para completar la prueba, siempre que esté dentro del horario disponible entre el 19 y 20 de noviembre. Está orientada principalmente a todo el público nacional, todas las comunidades autónomas, Islas, Ceuta y Melilla. No obstante, es posible la participación extranjera, si bien no es posible envío camiseta fuera de España.

¿Qué plazo hay para realizar la inscripción?

Hasta el mismo 20 de noviembre.

En todas aquellas inscripciones a partir del 11 de noviembre, no se garantizará la recepción de la equipación oficial antes de la prueba.

¿Existen las inscripciones grupales? ¿Tienen descuento?

No, las inscripciones deben realizarse de forma individual, así como la solicitud por cada usuario de envío camiseta a domicilio, con su dirección correspondiente.

¿Desde qué edad se paga una inscripción para participar?

Todo aquel participante que desee disponer del uso de la App PFV e incluso del envío de la camiseta oficial, deberá abonar el importe de la inscripción correspondiente. No habría edad mínima.

Si se tiene cualquier duda no reflejada, ¿a dónde se debe acudir?

Puedes enviar un correo a carreraponlefreno@atresmedia.com