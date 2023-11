El 19 de noviembre, la plataforma impulsada por Atresmedia y Fundación AXA, volverá a convertir las calles de la capital en una marea humana de solidaridad por las víctimas de accidentes de tráfico. Esta edición histórica por los 15 años de Ponle Freno se presenta como una ocasión única, que estará llena de significado y momentos especiales para todos los participantes

La cuenta atrás ha comenzado. Así, cuando quedan menos de diez días para que Matías Prats dé el gran pistoletazo de salida del evento, los organizadores animan a sumarse a la carrera para conseguir la máxima participación ciudadana y convertirla en un evento aún más inolvidable.

A la rueda de prensa de presentación de la cita de este año han acudido Borja Carabante, segundo teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; Patricia Pérez, directora general Corporativa de Atresmedia; Josep Alfonso, presidente del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA y director general de Fundación AXA; Sagrario Carabaño, directora de gestión del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo; y los embajadores de Ponle Freno Abel Antón, bicampeón del mundo de maratón, Martín Fiz, campeón del mundo de maratón, y Manu Sánchez, director de ‘Noticias de la mañana’ y moderador del acto.

Borja Carabante ha asegurado durante la presentación de la cita que “para el Ayuntamiento y para Madrid es un honor poder acoger este 15 aniversario de la carrera Ponle Freno en un recorrido muy singular, un recorrido que normalmente no autorizamos”, ha dicho en alusión a la Puerta del Sol y el kilómetro 0, el “kilómetro 0 de la Seguridad Vial y el de la concienciación y sensibilización que todos perseguimos y muy especialmente este evento: reducir a 0” las víctimas por accidentes de tráfico.

Presentación de la Carrera Ponle Freno Madrid | Atresmedia

“Esta carrera escenifica lo que queremos en Madrid, este evento se vive en la calle, nos vamos a echar a la calle miles de personas para sumar en el objetivo que tenemos también en el ayuntamiento de Madrid: reducir las víctimas”, ha subrayado el segundo teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Correr para salvar vidas

La directora general Corporativa de Atresmedia ha señalado, por su parte, que “son ya 15 años trabajando cada día por la Seguridad Vial en la mayor acción social y la más longeva dentro de Atresmedia”. “Cada día, nuestro compromiso con la sociedad es concienciar, tenemos que prevenir porque entre todos podemos salvar vidas y esta es nuestra labor como medio de comunicación”, ha añadido Patricia Pérez, para recordar que “este año hemos hecho una campaña con diez testimonios con la experiencia que han vivido” tras ser víctimas de accidentes de tráfico, y que representan el fin de Ponle Freno: ayudar a personas con nombres y apellidos a seguir adelante. Y son muchas las que ya han contribuido a ello, ya que, como ha señalado Pérez, en estos 15 años, más de300.000 corredores han participado en las carreras de Ponle Freno y se han recaudado más de 2 millones de euros.

Josep Alonso ha tomado la palabra para decir que “durante 15 años no solo ha cambiado la carrera de Madrid, hemos vivido granizo, lluvia, pero también ha crecido el compromiso con la seguridad vial con la creación del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA”, destinado a analizar a los grandes actores de la seguridad vial, ha dicho el presidente de este centro y también director general de Fundación AXA. “El objetivo fundamental de todo lo que ha hecho PONLE FRENO es mantener la seguridad vial en la agenda, seguir concienciando a la ciudadanía y acercarnos al objetivo que sigue estando presente: llegar a 0”, ha remarcado Alonso para concluir que PONLE FRENO es el “mayor movimiento social por la seguridad vial en nuestro país y tenemos que seguir impulsándolo al menos durante 15 años más”.

Sagrario Carabaño, del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, entidad a la que irá destinada íntegramente la recaudación de esta carrera, ha querido expresar su “agradecimiento a Atresmedia y Fundación AXA y a todos los implicados por este evento, muy importante por su significado y su calado social”. “La mayor parte de los ingresos de origen traumático son consecuencia de accidentes de tráfico y caídas. Nuestros profesionales viven con familias y pacientes situaciones muy duras, el objetivo fundamental al nos ayuda Ponle Freno es procurar una nueva vida para las víctimas” porque “todo lo que se recauda va directamente para los pacientes”, ha asegurado la directora de gestión del centro.

Según Carabaño, la recaudación de la carrera Ponle Freno sirve, entre otras cosas, para adaptarles el hogar, el puesto de trabajo o el coche para que puedan volver a conducir, ya que, aunque resulte paradójico que el automóvil fue lo que provocó el accidente, “les ayuda a su independencia y les ayuda a vivir”, ha dicho, antes de invitar a que “nos puedan acompañar en nuestro 50 aniversario el año que viene”, debido a que el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo cumplirá en octubre de 2024 medio siglo como centro de referencia nacional.

Finalmente, Abel Antón y Martín Fiz, embajadores de Ponle Freno junto a Manu Sanchez, han querido animar a la máxima participación. Antón ha asegurado sentirse “encantado” de participar en esta carrera “que ayuda a tanta gente”, lo que para el es un auténtico “orgullo: el poder estar aquí después de tantos éxitos deportivos”. Por su parte, Fiz ha cerrado el acto asegurando que “no sé cuántas ediciones de Ponle Freno he participado; he corrido lesionado, accidentado por ser víctima de accidente tráfico y me he fundido en abrazos con la gente. En la carrera Ponle Freno no hay perdedores, hay ganadores”, ha subrayado.

Las novedades de la 15ª histórica carrera de Ponle Freno en Madrid

El 19 de noviembre, Ponle Freno redoblará esfuerzos por las víctimas de tráfico. Ese día, la víspera del Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, Ponle Freno volverá a correr por las calles de Madrid con motivo de sus 15 años de historia y volverá a convocar a una marea humana de solidaridad, gracias a la respuesta unánime y la colaboración de la sociedad, que han hecho de esta convocatoria un símbolo por las víctimas de accidentes de tráfico.

Pero este año será diferente: una de las grandes novedades de la cita de este 15º aniversario es que el recorrido de la carrera de 10 kilómetros pasará por la Puerta del Sol, emblemático punto de nuestras carreteras, por ser el Kilómetro 0 -punto de origen desde el que se empiezan a contar la distancia de las carreteras radiales de España- y también de Ponle Freno, por ser el punto de partida desde el que nació en 2008 y también el final al que aspira llegar desde aquel primer día: dejar el contador de víctimas a 0.

Recorrido 10 KM de la Carrera Ponle Freno de Madrid 2023 | Ponle Freno

Con la colaboración de CGA Red de Talleres como patrocinador oficial y del Ayuntamiento de Madrid, además de con Renfe, la Carrera de Ponle Freno de Madrid comenzará a las 09:00 horas, con salida y meta en el Paseo Recoletos a la altura de Jorge Juan, recorriendo las principales arterias de la capital. Las inscripciones estarán abiertas en ponlefreno.com hasta las 14:00 horas del día anterior.

Ponle Freno reforzará nuevamente esta cita con una modalidad virtual, que podrá realizarse desde cualquier punto de España el mismo fin de semana del 18 y 19 de noviembre con un precio reducido, a través de la aplicación específica de la carrera Ponle Freno Virtual (APP PFV), que permitirá la geolocalización y sincronización de todos los participantes. Del mismo modo, este año también se podrá convertir la convocatoria en un regalo, ya que, en las inscripciones, tanto para la modalidad presencial en Madrid como en formato virtual, se podrá añadir la opción de regalar a un amigo.

Una vez más, la Ponle Freno quiere ser una carrera inclusiva que invite a todos a participar por lo que, tanto en la carrera presencial desde Madrid como en la virtual desde cualquier punto de España, se podrán realizar recorridos de 5 o 10 kilómetros, en la modalidad masculina, femenina y handbike, así como Junior, también en categoría femenina y masculina, pero en este último caso con recorrido únicamente de 5 kilómetros.

Además, este año Ponle Freno también suma la colaboración del Comité Paralímpico Español, que apoyará la difusión de la carrera como entidad que promueve los valores del deporte entre personas con discapacidad y encuentran en él un medio de superación.

Esta convocatoria histórica por los 15 años de Ponle Freno en Madrid se presenta como una edición muy especial, en la que no faltarán momentos para la emoción y el recuerdo de las personas por las que la plataforma trabaja desde su nacimiento. La nota musical de la cita correrá a cargo del grupo Efecto Mariposa, gracias a la colaboración de la Sociedad de Artistas AIE. La banda malagueña integrada por Susana Alva y Frasco G. Ridgway amenizará la jornada del domingo con temas conocidos y recordados por todos como ‘No me crees’, ‘Por quererte’, ‘Ahora’ o su célebre versión de ‘El Mundo’.

Camiseta técnica de la Carrera Ponle Freno Madrid 2023 | Atresmedia

También será única la camiseta técnica que llevarán todas las personas que se inscriban a la carrera de Madrid en su 15º aniversario. Diseñada por JOMA y 100% poliester Interlock, es la primera vez que será de manga larga y tendrá detalles reflectantes en las mismas con una impresión en técnica sublimación, para una mayor transpiración de la prenda y con un estampado exclusivo con motivos sobre seguridad vial.

Además de la camiseta de edición especial por estos 15 años, Ponle Freno también ha lanzado unas zapatillas de running de serie limitada, también de la marca JOMA como nuevo patrocinador de la cita.

Consigue las zapatillas Ponle Freno | Ponle Freno

ara prepararse de la mejor manera, Ponle Freno vuelve a organizar entrenamientos especiales totalmente gratuitos e impartidos por Runners Club Retiro, que tendrán lugar de lunes a jueves por la zona de El Retiro (martes y jueves 20:00 h) y Montecarmelo (lunes y miércoles 20:00 h). Los puntos de encuentro serán la Puerta del Hospital Niño Jesus y la Avda. Monasterio de Silos 79, respectivamente.

La huella Ponle Freno que ayuda a personas con nombres y apellidos

Lo que no cambia de la cita de Madrid es el objetivo, ya que, como en todas las carreras de Ponle Freno, todos los fondos recaudados se destinan íntegramente a proyectos que puedan ayudar a personas concretas a mejorar su vida y puedan mirar al futuro.

En concreto, la recaudación de las inscripciones que se consiga con la convocatoria de Madrid irá destinada al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo para que personas con nombres y apellidos tengan esperanzas y muchos motivos para salir adelante.

Algunos de los principales rostros de Antena 3 y laSexta, entre ellos Sonsoles Ónega, Iñaki López, Roberto Leal, Sandra Sabatés, José Yélamo y Sandra Golpe también se han implicado en la carrera Ponle Freno protagonizando junto a víctimas de accidentes de tráfico una serie de spots que inciden en el objetivo y el motivo que da sentido a esta carrera: ayudar a las personas que han sufrido un siniestro vial a mirar hacia delante y darles fuerza para continuar sus vidas.

Es lo que se conoce como la huella Ponle Freno, esa marca que continúa después de cruzar la meta de las carreras gracias a los fondos de cada inscripción y que ha logrado recaudar, desde que comenzó su recorrido en 2008, más de 2,4 millones de euros para desarrollar proyectos con diferentes instituciones y organismos dedicados a que las víctimas de accidentes de tráfico puedan tener una mayor calidad de vida o impulsen iniciativas de prevención y concienciación. Hasta la fecha, cerca de 300.000 corredores han participado en alguna de las carreras de Ponle Freno en sus distintas modalidades y lugares.