Gracias a la colaboración entre Joma y Ponle Freno, la mayor plataforma por la Seguridad Vial impulsada por Atresmedia, la marca lleva varias ediciones apoyando un compromiso común: concienciar y prevenir los accidentes en carretera. Tras el éxito de las pasadas ediciones especiales, la firma deportiva repite con su modelo R-2000 como calzado oficial.

Edición especial R-2000 x Ponle Freno

Joma reedita uno de sus modelos más versátiles y cómodos con un diseño cargado de guiños a la seguridad vial. En esta ocasión, el upper es negro e incorpora prints con símbolos de tráfico en varios colores, todos con un acabado reflectante que aumenta la visibilidad del corredor y refuerza el mensaje de seguridad en carretera.

Aquí puedes hacerte con la nueva Joma R-2000 x Ponle Freno

En cuanto a prestaciones, la R-2000 incorpora las tecnologías más avanzadas del mercado. Gracias a su drop 10 mm y a la incorporación del sistema FLY REACTIVE en la parte trasera de la mediasuela, estas zapatillas impulsan al corredor “obligándole” a ir más rápido. Esta tecnología está compuesta por un material súper ligero que recupera su forma rápidamente, optimizando la reactividad y proporcionado un excelente retorno de la energía.

Por otro lado, el upper está elaborado con malla técnica muy ligera, flexible y transpirable gracias al sistema de ventilación VTS. También lleva el sistema de ajuste termosellado JOMA SPORTECH, que elimina las zonas de fricción. Por último, la suela es de caucho DURABILITY para soportar la abrasión sobre el asfalto.