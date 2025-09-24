PONLE FRENO, la mayor plataforma de acción social por la Seguridad Vial impulsada por Atresmedia, continúa con su recorrido por las ciudades de España comprometidas por la Seguridad Vial a través de su Circuito de Carreras de 2025. Así, sigue con su intenso recorrido y este domingo, 28 de septiembre, regresa a Santander en la que será su octava parada del año. Con la colaboración de Fundación AXA como socio estratégico y Red de Talleres CGA como patrocinador oficial, este martes ha celebrado una rueda de prensa para contar las actividades de este evento, cuyo principal objetivo es recaudar fondos para las víctimas de accidentes de tráfico e impulsar proyectos de sensibilización en materia de Seguridad Vial.

A este acto han asistido Beatriz Pellón, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santander; Alvaro Pitto, director comercial de Atresmedia Eventos; Luis Tomás Gómez, vicepresidente de la Fundación AXA y presidente de Mompía; Iñaki Lerga, director general del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA; Rodolfo Castillo, delegado AESLEME Cantabria y Abel Antón, bicampeón del mundo de maratón y embajador de PONLE FRENO.

Beatriz Pellón, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santander, ha querido mostrar su “agradecimiento a AXA y CGA, así como al resto de colaboradores, por apoyar esta plataforma PONLE FRENO”. “Por sólo 10€ podemos colaborar con esta noble causa, que nos ayuda a visibilizar los riesgos que implica la carretera y poner todos los medios para mejorar la seguridad vial”, ha destacado.

Pellón también ha querido “agradecer a los organizadores” su iniciativa y mostrar el “reconocimiento por la trayectoria de PONLE FRENO y las asociaciones que llevan a cabo los proyectos de seguridad vial y animar a todos los ciudadanos a participar”.

Por su parte, el director comercial de Atresmedia Eventos, Álvaro Pitto, ha resaltado el hecho de que “una causa noble como PONLE FRENO no podía estar ausente en la ciudad de Santander, en la que por cuarto año repetimos en la ciudad con un récord de participación”, en referencia a los más de mil inscritos.

Luis Tomás Gómez, vicepresidente de la Fundación AXA y presidente de Mompía, ha incidido en que “las cifras de mortalidad en nuestras carreteras del 2024 nos siguen preocupando” y ha querido “agradecer al Ayuntamiento de Santander la acogida que desde el primer año ha tenido con PONLE FRENO”. “Un solo muerto en carretera ya es una gran desgracia y siempre debemos concienciar y poner en el foco los accidentes de tráfico. Este verano se han vuelto a incrementar las cifras y no podemos parar de realizar acciones en apoyo de la seguridad Vial junto a PONLE FRENO”, ha señalado.

Rodolfo Castillo, delegado de AESLEME Cantabria, ha hecho hincapié en su agradecimiento a “Atresmedia y PONLE FRENO, junto a Fundación AXA, por haber pensado en AESLEME, y en su proyecto ‘Te puede pasar’”. “La prevención y la concienciación es nuestro trabajo, así como inculcar valores en la juventud de responsabilidad para minimizar la posibilidad de accidente”, ha resaltado.

El bicampeón mundial de maratón, Abel Antón, ha destacado la presencia del circuito en la ciudad: “Por fin llegamos a Santander, desde febrero que hicimos la presentación oficial en Madrid. Todos nos debemos concienciar y colaborar con la seguridad vial. Es un placer como embajador estar presente con PONLE FRENO en esta ciudad. Animo a la participación en la carrera, pese a que no pueda estar yo, aunque estará mi gran compañero Martin Fiz”.

En 2025, PONLE FRENO redobla esfuerzos y también metas, pues vuelve a marcarse el objetivo de superar sus propias marcas. Un ambicioso reto, y más después de que el año pasado ya batiera sus propios récords, gracias a la participación de 34.231 personas en total en sus distintas carreras, y la mayor recaudación de toda su historia con más de 387.144 euros para destinarlos íntegramente a las víctimas de tráfico solamente en 2024.

Y, hasta el momento, el Circuito de Carreras de PONLE FRENO de 2025 lo está consiguiendo, pues ha conseguido récord histórico en todas las ciudades en las que ha parado este año: Badalona, Palma, Zaragoza, Málaga, Valencia y Vigo, y ha obtenido igualmente un gran éxito de participación en su primera parada en Bilbao.

Los fondos irán destinados al programa dirigido a jóvenes “Te puede pasar”, de AESLEME

Un año más, lo que no cambia es su fin, pues toda la recaudación es para las víctimas de accidentes de tráfico o para proyectos que ayuden a evitarlas. En esta ocasión, los fondos Irán destinados al programa de prevención “Te puede pasar”, de la Asociación Para el Estudio de La Lesión Medular Espinal (AESLEME). Los siniestros viales matan en el mundo a más de 1,3 millones de personas, provocan entre 20 y 50 millones de traumatismos mortales y es la primera causa de muerte en el mundo para los jóvenes entre 15 y 29 años. Sólo en España fallecieron en 2023 por esta causa 1.806 personas y fueron ingresadas 9.265. Los jóvenes entre 15 y 34 años representan un 33% de los fallecidos.

Identificado el grave problema que supone para la sociedad no sólo en términos de salud sino también económicos este hecho, AESLEME buscó la solución hace ya 35 años en la educación en valores de movilidad segura, responsable y saludable creando este programa diseñado especialmente para los jóvenes, buscando provocar un impacto que les empuje a cambiar su actitud y lograr reducir esas cifras traumáticas. “Te Puede Pasar” consiste en la impartición de una conferencia gratuita de 90’-120’ por un lesionado medular por siniestro vial, quien ha sido formado previamente, tanto en Seguridad Vial como en formación de formadores, por los expertos de la Asociación. Estas conferencias se dirigen a los alumnos de ESO, Bachiller y ciclos formativos de colegios, institutos y centros de formación de Santander y espera alcanzar el número de 700 jóvenes santanderinos.

Así será la cita de PONLE FRENO el domingo 28 en Santander

La PONLE FRENO llega de nuevo a Santander este domingo, 28 de septiembre, en una cita que comenzará a las 10.00 horas con salida y meta en la calle Calvo Sotelo, a la altura de la Plaza Porticada, tanto para las carreras de 5 como de 10 kilómetros. Posteriormente, se celebrarán las infantiles.

Todos los horarios, recorrido y resto de detalles de los circuitos y las últimas novedades de ésta y el resto de las carreras del circuito están disponibles en ponlefreno.com. Igualmente, a través de carrerasponlefreno.com, se podrá realizar la inscripción online. La cuota de inscripción es de 10 euros para las distancias de 5km y 10km y gratuita para las carreras infantiles.

El plazo de inscripción finaliza el sábado, 27 de septiembre, a las 14 horas o fin de dorsales. La entrega de dorsales se realizará en el Centro Comercial Peñacastillo (C. El Empalme, s/n). En caso de que alguien no pueda acudir presencialmente, puede ir otra persona mostrando la inscripción.

Un año más, PONLE FRENO, en esta iniciativa única en España, quiere seguir componiendo el circuito de running más global del territorio nacional, tratando de llegar a todos los rincones de España y promoviendo activamente la participación de todos los niveles de edad, desde los más pequeños en las carreras infantiles hasta los más mayores, dando la oportunidad de participar incluso andando en la carrera de 5 kilómetros.

Y, como ya es tradición, PONLE FRENO estrena también un nuevo diseño de camiseta para las carreras de 2025, que será nuevamente de la marca Joma y tiene un estampado exclusivo con motivos relacionados con la Seguridad Vial. Por primera vez, es de color negro, con llamativos símbolos de colores y componentes reflectantes en mangas y pecho.

El Circuito de Carreras de PONLE FRENO vuelve a llegar en 2025 a su máximo de ciudades participantes, punto de encuentro de todas las citas comprometidas con la Seguridad Vial y las víctimas de accidentes de tráfico, sumando nuevamente diez. Tras las celebradas en Badalona, Palma, Zaragoza, Málaga, València, Vigo y Bilbao, la marea por las víctimas de accidentes de tráfico continúa en Santander (28 de septiembre), y seguirá en Madrid (16 de noviembre) y Las Palmas de Gran Canaria (30 de noviembre).