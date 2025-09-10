El 28 de septiembre, correr salva vidas
Recogida de dorsales para la Carrera Ponle Freno Santander 2025
El próximo 28 de septiembre celebramos la carrera Ponle Freno en Santander. Todos los inscritos podréis recoger la bolsa del corredor en el Centro Comercial Peñacastillo en los horarios que detallamos a continuación.
La recogida de dorsales para la carrera Ponle Freno que celebramos en Santander el 28 de septiembre tendrá lugar en el Centro Comercial Peñacastillo el viernes 26 de septiembre de 17 a 20 horas y el sábado 27 de 11 a 20 horas. ¡No faltes, Te esperamos!