El domingo 28 de septiembre, correr salva vidas

El domingo, 28 de septiembre, celebramos la Carrera Ponle Freno en Santander 2025. la prueba tendrá recorrido de 10 km, 5 km e infantiles, ambos con salida/meta en la calle Calvo Sotelo, a la altura de la Plaza Porticada. La recaudación íntegra se destinará a un proyecto a favor de las víctimas de tráfico. ¡Apúntate ya!