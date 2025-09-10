El domingo 28 de septiembre, correr salva vidas
Recorrido Carrera Ponle Freno Santander 2025
El domingo, 28 de septiembre, celebramos la Carrera Ponle Freno en Santander 2025. la prueba tendrá recorrido de 10 km, 5 km e infantiles, ambos con salida/meta en la calle Calvo Sotelo, a la altura de la Plaza Porticada. La recaudación íntegra se destinará a un proyecto a favor de las víctimas de tráfico. ¡Apúntate ya!
El recorrido de 10 km, es el de 5 km dando dos vueltas. Recuerda que correr salva vidas. te esperamos en Santander