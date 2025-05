La entidad beneficiaria se comunicará en la web oficial www.carrerasponlefreno.com Dicha carrera, incluida dentro del circuito nacional de carreras Ponle Freno de la fundación AXA, se celebrará en la mañana del domingo 18 de mayo de 2025, por distintas calles de la ciudad de Zaragoza con arreglo al siguiente reglamento:

Artículo 1.- Prueba popular atlética abierta a libre participación de todas personas, Federadas o no federadas.

Artículo 2.- Las distancias a recorrer, en carrera a pie, serán de 5 o 10 kilómetros, en un circuito a 1 o 2 vueltas, no homologadas, con inicio común para todos y que recorrerá el centro de la ciudad de Zaragoza con salida y llegada a la Plaza del Pilar.

Se permite la participación exclusiva en HandBike, para aquellos corredores con alguna discapacidad física que les impida hacer la carrera a píe y solo para la distancia del recorrido de 10 km. Esta categoría no será competitiva y dichos participantes, en ningún caso, podrán adelantar a los 3 primeros corredores a pie. El recorrido será urbano y de asfalto en su totalidad. La prueba contará con dos puestoS de avituallamiento de agua, el primero pasado el Kilómetro 5 (solo para los corredores del 10 km) y el segundo, para todos, en meta. Además, al finalizar las pruebas de 5 y 10k, se realizarán 3 carreras infantiles en la plaza del Pilar con regalo de medalla para todos participantes.

Recorrido

Plaza del Pilar, calle Salduba, paseo de Echegaray Caballero, puente de Santiago -Avd Pirineos, calles Palencia, Arquitecto La Figuera, paseo de la Ribera, puente del Azud del Ebro, paseo de Echegaray y Caballero, glorieta del Sol, paseo de Echegaray y Caballero, calle Dº Jaime I, llegando los corredores del 5k a meta en la plaza del Pilar y continuando los corredores del 10k por, calles Dº Jaime I, Coso, plaza de España, paseo de la Independencia, plaza Aragón, paseo de la Independencia, plaza de España, calles Coso, Alfonso I, plaza del Pilar, calle Salduba, paseo de Echegaray Caballero, puente de Santiago -Avenida Pirineos, calles Palencia, Arquitecto La Figuera, paseo de la Ribera, puente de Hierro, glorieta de Sol, paseo de Echegaray y Caballero, calle Dº Jaime I y a meta los corredores del 10 K. Artículo 3.- SALIDA: La salida será para todos los participantes en 5 y 10k a las 10 horas desde la plaza del Pilar. (solicitud inicial a las 10 horas, pudiendo ser adelantada la salida a las 09:30 h por altas temperaturas u otros servicios, previa comunicación por medios oficiales). Artículo 4.- Clasificaciones e inscripciones de la prueba:

Clasificaciones

Todos los inscritos a la carrera participan en una clasificación absoluta. De esta clasificación habrá dos categorías, masculina y femenina absolutas.

Inscripciones

La cuota de inscripción por persona será de 10 € para las pruebas de 5 y 10 kilómetros y gratuita para las carreras infantiles. Las inscripciones se pueden formalizar en la web www.carrerasponlefreno.com. El plazo de inscripción finaliza el sábado 17 de mayo a las 14 horas o al fin de los dorsales disponibles.

Artículo 5.- El cronometraje se realizará mediante sistema de “Dorsal Chip”.

Será obligatorio correr con el “Dorsal- Chip, visible por delante” que facilitará la organización para esta prueba.

Artículo 6.- Todos los participantes, recibirán una camiseta JOMA conmemorativa de la prueba al recoger el dorsal – chip. El dorsal - chip y camiseta, se entregarán en la ubicación que será publicada próximamente en los canales oficiales de comunicación de la carrera.

En las inscripciones infantiles no está incluida la camiseta. Las tallas de camisetas se entregarán por estricto orden de recogida del dorsal-chip.

Artículo 7.- La organización cuenta con el correspondiente seguro de responsabilidad civil y servicio médico, así como con unos puestos fijos y otros móviles con ambulancias, además de los posibles servicios de Protección Civil del Ayuntamiento.

Artículo 8.- Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro AXA de responsabilidad civil y de accidentes. La organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo, a todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o lleven un período prolongado de tiempo sin realizar actividad física. Toda reclamación por accidente en carrera deberá de ser comunicada a la organización, a los servicios médicos de la carrera y/o Policía Local antes de la finalización de la prueba.

Artículo 9.- Queda prohibida la participación de corredores/as no inscritos, corredores/as que a pesar de estar inscritos no porten de forma visible el dorsal y de corredores/as con un dorsal no registrado a su nombre en el momento de la salida. Los participantes no podrán ir acompañados por familiares y/o amigos no inscritos en la prueba, así como con mascotas.

Todos los corredores tendrán que estar en un buen estado físico para poder correr, realizarán el recorrido completo y mantendrán, en todo momento, un comportamiento deportivo con el resto de los participantes. Cualquiera de los supuestos indicados en los párrafos anterior dará por descalificado al corredor/a y podrá ser retirado del circuito por la organización.

Artículo 10.- Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente reglamento y las normas de la RFEA, FMA, WA y AIMS. Además, dan su consentimiento para que Atres Advertising S.L.U., por sí misma o mediante terceras entidades a las que se lo encargue en virtud de un contrato de tratamiento, traten informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como su imagen dentro de la prueba mediante fotografías, vídeos, etc. A los efectos de la legislación vigente de protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos personales y las fotografías oficiales del Circuito de Carreras Ponle Freno serán incorporados a un fichero titularidad de Atres Advertising S.L.U. (B84171453), organizador del evento, con el objeto de emplearlos única y exclusivamente para los fines que se solicitan en el formulario de inscripción.

El participante podrá ejercer su derecho de acceso a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por correo a carreras@ponlefreno.com, adjuntando una fotocopia de DNI. En caso de duda ante cualquier circunstancia que pudiera surgir prevalecerá el criterio de la Organización. Desde el momento de la inscripción NO habrá devolución de su importe, sea cual fuere su motivo. Artículo 11.- Las posibles reclamaciones deberán presentarse ante la organización de la competición, en plazo y forma previstos en los reglamentos al efecto. Artículo 12.- Todos los aspectos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por la organización en el momento aplicando las normativas vigentes en carreras populares y en su defecto de la I.A.A.F. Artículo 13.- Los corredores contarán, entre otros, con los servicios de carrera siguientes: liebres de carrera (ritmos de 4’; 4’:30’’; 5’; 5’:30’’ y 6’ por kilómetro), guardamochilas, en la zona de salida-meta, reportaje fotográfico (se podrán adquirir fotografías de su participación en la prueba), vídeo resumen de la carrera, así como los resultados provisionales que se publicarán en la web oficial y RRSS de la carrera.

Premios

Habrá TROFEOS Y OBSEQUIO para los 3 primeros/as clasificados/as en categoría absoluta de las carreras de 5k y 10k.

En las carreras infantiles todos los niños recibirán una medalla de finisher en meta.

Artículo 15.- La carrera sólo podrá ser suspendida por director técnico de la prueba o autoridades competentes si se producen circunstancias imprevistas o condiciones extremas. En caso de suspensión de la prueba por causas ajenas a la organización, NO se devolverá la cuota de inscripción.

Artículo 16.- Se marca un tiempo máximo de 45 minutos para completar la carrera del recorrido 5km y de 1 hora y 15 minutos para el el recorrido de 10 km. Todo corredor que en este tiempo no haya finalizado la prueba, deberá continuar bajo su responsabilidad respetando las normas de circulación y podrá ser retirado del circuito por la organización y/o policía local de Zaragoza.

Los corredores del recorrido de 5 km, que sean doblados por los corredores del recorrido de 10 km, cederán por seguridad el paso a los vehículos que abren la carrera, así como a los corredores de 10k, en el tramo de la calle Don Jaime desde el paseo de Echegaray Caballero.

Artículo 17.- Los únicos vehículos autorizados para seguir la prueba serán los destinados por la organización y los de servicios de asistencia debidamente identificados. Por cuestión de seguridad, queda totalmente prohibido seguir a los corredores en bicicleta, moto o cualquier otro vehículo. La policía local y la organización de la prueba los retirarán del circuito para evitar incidentes.

Anexo I.- Carreras de niños. Se realizarán en un recorrido acotado mediante conos y vallas por la plaza del Pilar, aprovechando el balizado de la recta de salida y llegada de la prueba de 5 y 10 km.]]]]]]