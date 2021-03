¿Qué significa el running para ti?

Es vida, es desconexión. Es superación. Me hace sentir libre. Es uno de mis deportes favoritos y siempre que se puede prefiero correr en compañía.

¿Cuántas "Ponle Freno" has corrido y por qué?

He corrido las dos Ponle Freno Virtuales que habéis organizado. No las conocía anteriormente. He visto que organizarlas de forma virtual hacía posible disfrutar de la emoción de hacer una carrera a la vez que se respetaban las medidas del Covid. Ahora que las conozco me apuntaré a todas las que pueda. Me encantan las carreras que tienen un mensaje social de fondo.

¿Cuándo empezaste a correr asiduamente?

Hace 10 años aproximadamente. Me animé con unas amigas a preparar una carrera social que vimos anunciada de Ibercaja que contribuía con un banco de alimentos y ya ha sido una rutina desde entonces

¿Cuántas veces sueles correr semanalmente?

Como mínimo 3 veces, pero hay semanas que saco más días.

¿Cómo llevaste el tema de no poder correr durante el confinamiento?

Fatal. Fue de las cosas que más echaba de menos. Pero siempre hay que buscar soluciones a los problemas así que cogí la rutina de hacer series de ejercicios en casa y trabajar con mancuernas.

¿Cómo fue el volver a salir a correr tras tantos días en casa?

Cuando mejoró la situación me levantaba feliz de poder estrenar el día con 5 ó 10 kilómetros de running.

Susana estira después de correr | Carreras Ponle Freno

¿Sueles correr sola o acompañada?

Suelo correr en compañía de mi novio porque así nos controlamos los tiempos y nos motivamos a hacer algún kilómetro más. También corrí durante un tiempo en un grupo del gimnasio al que iba. Pero si por trabajo estoy fuera y tengo que correr yo sola no pasa nada. Me pongo aplicaciones para controlar el tiempo e intento superar mis marcas

¿Has competido en otras carreras?

Sí, en las San Silvestres. Disfraces, amigos, familias, deporte… ¿qué más se puede pedir?

Y, además, en trails por la montaña: naturaleza y running mis dos grandes pasiones. Y carreras con motivos sociales como la Carrera de la Mujer, Carrera contra las Adicciones del Juego...

¿Echas de menos las carreras presenciales?

Muchísimo. En las carreras te juntas con los amigos para hacer deporte y superar tus tiempos o simplemente disfrutar de esa mañana. Las liebres ayudan mucho. El ambiente festivo y los ánimos del público te dan un plus de energía. Y los entrenos de antes con la mente puesta en ese día son maravillosos.

¿Qué te parece la opción de las carreras virtuales? ¿Crees que se mantendrán aunque se vuelve a la normalidad de las presenciales?

Sí. Yo creo que han venido para quedarse. Aunque creo que ganarán protagonismo las presenciales por el ambiente tan bonito que se forma ese día. Sin embargo, las virtuales tienen muchos beneficios, entre otros, que realizas la carrera en el horario que mejor se adapta a cada uno.

Cada vez hay más mujeres en esto del running. Por ponerte un ejemplo, en nuestras carreras virtuales, las mujeres ya son el 40% del total. ¿Crees que se llegará a un porcentaje de 50/50?

Sí, yo creo que se alcanzará en breve ese porcentaje. Cuando voy a correr por los parques cada vez veo más mujeres que se animan a practicar el running.

¿A qué crees que se debe este crecimiento de la mujer en el running? ¿Lo has notado?

Sí lo he notado. Yo creo que cada vez está más concienciada la sociedad y en particular las mujeres de cuidar la salud. Correr tiene muchísimos beneficios como ser una vía para relajarse y a la vez quemar calorías. A esto se suma que es un deporte económico y que se adapta a los horarios de cada persona.

¿Cómo animarías a otras mujeres a salir a correr?

Que lo prueben y querrán repetir seguro. Comenzar con un par de kilómetros e ir subiendo progresivamente. Leer revistas de running que dan consejos para evitar lesiones y otra serie de ayudas. Buscarse una amiga a la que también le llame el running para así motivarse conjuntamente. Y, sobre todo, participar en carreras porque te marca una meta en los entrenamientos.

¿Has encontrado alguna limitación para correr por el hecho de ser mujer?

No he encontrado ninguna limitación por ser mujer. Es más, he corrido en grupos de sólo hombres y no he tenido ningún tipo de problema. No importa ser chico o chica sino las ganas de superación y la motivación.