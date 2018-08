Consejos para evitar accidentes de tráfico

1- Revisa el vehículo para mantenerlo siempre en condiciones técnicas óptimas, en especial si tieneuna antigüedad superior a los 7 años

2- Asegúrate de que el vehículo ha superado la la ITV de forma favorable y en el plazo establecido.

3- Chequea los principales puntos básicos de seguridad del vehículo (sistema de dirección, tracción ysuspensión, niveles y densidades, batería, iluminación y neumáticos).

4- Evita las distracciones al volante

5- No uses el móvil mientras conduces, ni siquiera cuando estés parado. Siléncialo y no lo tengas a lavista

6- Practica una conducción responsable

7- Extrema la precaución, en especial cuando todavía no tengas suficiente experiencia al volante.

8- Mantén la distancia de seguridad, respeta los límites de velocidad, anticipa posibles imprevistos y, entodo caso, adapta tu conducción a las condiciones de la vía.